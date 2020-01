Cleo e Pocah viram bruxas maravilhosas no lindo clipe de ‘Queima’

Investindo cada vez mais na carreira de cantora, Cleo se uniu a Pocah para gravar a música “Queima”. Agora, as duas lançaram o clipe: e ele é incrível.

O clima é bucólico e tem uma pegada vintage/campestre – só que com toques de ousadia. No início do vídeo, Cleo faz um monólogo sobre o que significa a palavra “bruxa” e nas imagens vemos que ela está sendo carregada por homens que querem queimá-la numa fogueira.

“Mas o fogo sempre foi nosso. Agora chegou a sua vez de queimar”, anuncia ela, antes de a música começar.

Logo após, diversas mulheres participam das imagens, incluindo Anielle Franco, a irmã de Marielle, e a cantora Zelia Duncan. Bem produzido, o clipe ficou lindo e remete a “Lemonade”, da Beyoncé.

Assista ao clipe de “Queima”, de Cleo e Pocah: