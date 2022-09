Vem aí o Prêmio VEJA SP de Melhor Ambiente CASACOR

A CASACOR São Paulo, maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, está em seus últimos dias – a exposição vai até 11 de setembro. E o encerramento promete ser em grande estilo: em uma iniciativa inédita, VEJA SÃO PAULO premiará os melhores ambientes da exposição.

Os 59 espaços que participam dessa disputa acirrada concorrem em nove categorias: Estúdio, Suítes, Loft ou Casa, Cozinha Integrada ou Espaço Gourmet, Espaço comercial ou funcional, Banheiros Públicos, Ilhas de Bem-Estar e Paisagismo, Melhor Uso de Obras de Arte e Living ou Lounge.

Nove jurados, entre o designer Baba Vacaro, o curador-chefe do MAM, Cauê Alves e a curadora de moda e estilo Helena Montanarini (veja a lista completa abaixo) participam da votação, e os vencedores serão anunciados em um coquetel para convidados no dia 8 de setembro, no bar Caracol da CASACOR que, nesta 35ª edição, acontece no mezanino do Conjunto Nacional.

O resultado será divulgado no site e nas redes sociais de VEJA SÃO PAULO e também na edição da revista, que começa a chegar às bancas e aos assinantes no dia 9, e no aplicativo GoRead.

Os jurados:

– Alexandre Sales – mestre em arquitetura e urbanismo, sócio-proprietário do Estúdio Tarimba, pesquisador em design e arte e coordenador no Istituto Europeo di Design

– Baba Vacaro – designer

Continua após a publicidade

– Cauê Alves – curador-chefe do MAM

– Guto Requena – arquiteto, designer e apresentador do reality Queer Eye Brasil

– Helena Montanarini – curadora de moda e estilo

– Roberto Fialho – arquiteto, proprietário do escritório Nave e docente na Faap

– Regina Galvão – jornalista de arquitetura e design

– Paola Carosella – chef, sócia do restaurante Arturito e da rede La Guapa e mora em casa projetada por David Libeskind, arquiteto do Conjunto Nacional

– Pedro Dimitrow – fotógrafo de moda e publicidade