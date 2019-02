Por dentro da nova casa da influenciadora Mari Saad

A gente sempre tem uma grande curiosidade de saber como é a casa ou o cantinho de trabalho de alguma personalidade que a gente admira, não é mesmo? Também é uma forma de reunir referências para quando temos de decorar os nossos próprios espaços. CLAUDIA conversou com o escritório de arquitetura Spaço Interior, responsável pelo projeto do apartamento da influenciadora Mari Saad, 23 anos. Ela é seguida por 2,6 milhões de pessoas e seu conteúdo é muito focado em make. Localizado em São Paulo, o apartamento tem 157m²

A blogueira, desde o início, disse aos profissionais que desejava ter uma casa que fosse a cara dela, tivesse muito estilo e fosse, além de tudo, funcional, por exemplo, com closet grande e uma bancada de maquiagem bem espaçosa.

Todo o projeto foi pensado para criar um ambiente amplo onde tudo tivesse sua função e houvesse harmonia. O espaço dedicado à sala foi pensado para que fosse dividido por dois sofás, separando o ambiente e, ao mesmo tempo, atendendo aos dois lados da sala (o estar íntimo e a sala de TV).

Como Mari Saad se diz uma pessoa “completamente apaixonada por maquiagem e dedicada à moda”, era importante que o projeto tivesse uma bancada que pudesse funcionar como camarim e muitos armários para guardar os itens da influenciadora. As arquitetas criaram uma bancada única e com um desnível para conectar o espaço de maquiagem da influenciadora com a bancada da pia do banheiro.

Além da suíte do casal, era importante que o apartamento tivesse uma suíte dedicada ao hóspedes. Para compor a decoração do cômodo, foram escolhidas duas bicamas para conseguir acomodar até quatro pessoas, quando necessário.

Já para o coração do apartamento, a cozinha, o escritório de arquitetura decidiu criar um ambiente que fosse amplo, tivesse muitos armários e que permitisse a livre circulação das pessoas. Além disso, foi projetada uma mesa de apoio para que os moradores pudessem curtir refeições rápidas, não prejudicando o espaço dos armários.

Um ambiente muito agradável e que merece destaque é a varanda. Nela, foi projetada uma parede com um jardim vertical e foi colocado um balanço. As arquitetas fizeram esse ambiente de uma forma com que ele ficasse integrado com a suíte principal, com o quarto e o closet.

Confira mais fotos do projeto e inspire-se:

Suíte master (Mariana Orsi/Divulgação)

Closet (Mariana Orsi/Divulgação)

Sala de estar (Mariana Orsi/Divulgação)

Cozinha (Mariana Orsi/Divulgação)

Lavabo (Mariana Orsi/Divulgação)

