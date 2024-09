Tuia-holandesa: como cuidar dessa planta e ter um jardim perfeito

A tuia-holandesa, com seu formato cônico e folhagem exuberante, tem conquistado cada vez mais espaço nos jardins brasileiros. Mas você sabe quais são os cuidados necessários para manter essa planta sempre bonita e saudável?

Para responder a essa pergunta, conversamos com a paisagista Cíntia Senna, que possui escritório homônimo e também faz parte da equipe do ideaBALN, que nos revelou todos os segredos do cultivo dessa espécie. Confira abaixo!

Uma conífera versátil

A tuia-holandesa é uma conífera perene, ou seja, mantém suas folhas durante todo o ano, oferecendo um toque de verde e vida ao ambiente. Seu formato cônico bem definido e a folhagem densa a tornam uma escolha popular para a decoração de jardins, tanto em áreas externas quanto em vasos, podendo alcançar até 20 metros de altura quando plantada diretamente no solo.

Onde plantar a tuia-holandesa?

Essa espécie se adapta bem a diversos tipos de clima, mas prefere temperaturas mais amenas. O ideal é plantá-la em um local que receba pelo menos algumas horas de sol por dia, mas ela também tolera a meia-sombra. O solo deve ser bem drenado e rico em matéria orgânica.

Cuidados essenciais

Irrigação: A Tuia-Holandesa precisa de água regularmente, mas sem excessos. O segredo é manter o solo úmido, mas não encharcado. Adubação: A adubação deve ser feita de forma moderada, utilizando um fertilizante equilibrado para plantas ornamentais. Poda: A poda é importante para manter o formato cônico da planta e remover galhos secos ou doentes. O ideal é realizar uma poda leve anualmente. Pragas e doenças: As principais pragas que atacam a tuia-holandesa são pulgões e cochonilhas. O excesso de umidade pode causar o apodrecimento das raízes.

Dicas para manter a tuia-holandesa sempre bonita

Proteção: Evite mudanças bruscas de temperatura e proteja a planta de ventos fortes. Pulverização: Em climas mais quentes, a pulverização da folhagem com água pode ajudar a manter a planta hidratada.

A Tuia-Holandesa é uma excelente opção para quem busca uma planta ornamental resistente e de fácil cultivo. Seguindo as dicas de Cíntia, você poderá desfrutar da beleza desta conífera por muitos anos.

