O que é tendência na CASACOR Goiás

Maior mostra de arquitetura e design de interiores das Américas, a CASACOR reúne diversos profissionais todos os anos para apresentar ambientes recheados de ideias de decoração. As edições de Goiás e do Paraná abrem a programação brasileira deste ano – no exterior, haverá eventos na Bolívia e no Peru.

Com o tema Planeta Casa, a versão goiana apresenta 40 espaços com soluções e sugestões nas áreas de sustentabilidade e bem-estar, que estarão abertos à visitação em uma casa em frente ao Parque Vaca Brava, entre 10 de maio e 20 de junho.

A convite de CLAUDIA, os arquitetos Leo Romano, Karla e Eduardo Bittar e o designer Genésio Maranhão adiantaram alguns itens dos seus projetos. Fique de olho nas formas, cores e materiais para escolher o que se encaixa no seu gosto e no seu décor.

Leo Romano – Casa da Girafa

Desenhados pelo arquiteto, os móveis Preto e Branco são sinônimo de elegância e se encaixam em qualquer composição. Seu espaço na mostra, a Casa da Girafa, promove o contraste entre a sobriedade dos tons e objetos mais livres e ousados. O nome vem de características do animal. “A girafa é bela, complexa e fina. Do alto de seus quase 6 metros, enxerga o mundo sob outra perspectiva, algo que nós também precisamos fazer”, justifica Leo.

Genésio Maranhão – Comida, Diversão e Arte

O ambiente Comida, Diversão e Arte é dedicado a quem aprecia receber os amigos e a família em casa. Sem perder de vista as tendências, Genésio investiu em paredes com um revestimento que simula concreto, elemento mais clean. Em contraposição, os móveis de madeira garantem o ar rústico e aconchegante – boa dica para quem quer brincar com um mix de estilos. “É um espaço pensado para oferecer conforto em todos os sentidos”, destaca.

Karla Bittar e Eduardo Bittar – Respiro

Com tantas pressões externas, o lar deve ser um refúgio para a alma. É o que defendem os irmãos Bittar. Com isso em mente, a dupla de arquitetos projetou o espaço Respiro, que explora formas fluidas e muita madeira nas paredes. Para dar contrapeso e proporção, os móveis apresentam partes de metal ou concreto, mas com estruturas vazadas, o que mantém a leveza e permite a livre circulação de ar.

*Colaborou Gabriela Teixeira

