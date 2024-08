Dicas e inspirações para uma sala de estar com paredes coloridas

A sala de estar é, geralmente, o local onde desfrutamos de momentos em família e com amigos, criando memórias ou simplesmente descansando depois de um dia longo. Cartão de visita do lar, ela também é responsável por transmitir a personalidade de quem vive ali, o que abriu espaço para cada vez mais inovação e cuidado com acabamentos e decoração. Por isso, não é coincidência que as salas de estar com paredes coloridas estejam cada vez mais comuns.

Como incorporar paredes coloridas na sala de estar?

“A sala de estar é um ambiente muito importante. Então não há nada melhor do que escolher cores que nos façam sentir confortáveis. Por isso, a cor da parede deve estar em harmonia com a cor do mobiliário”, explica a arquiteta Mari Milani.

Mas a verdade é que não existe regra: o essencial é que combine com a sua personalidade.

Como escolher cores harmoniosas

Como ponto de partida, é interessante fazer uma análise da estética desejada: seja ela rústica, minimalista ou provençal, aliando a decoração do espaço à cor desejada para o cômodo.

“Outro ponto interessante é ver o quanto de iluminação há disponível no ambiente. Caso não haja muita luz natural, é bom optar por tons claros para não escurecer demais o espaço”, recomenda.

Também é válido saber que a cor pode criar alguns efeitos no espaço. A arquiteta Cristiane Schiavoni explica, por exemplo, que ao colocar cores escuras na parede do fundo é criado um efeito ou sensação de profundidade.

“Já uma cor mais escura nas paredes laterais oferece a sensação de que ela estreita um pouco o ambiente. Essa brincadeira de cores pode proporcionar a sensação de um pé-direito mais alto ou mais baixo”, acrescenta Cristiane.

Siga a estética da casa (ou decida a estética)

Cada um tem um estilo de preferência, e é importante que a escolha das cores siga as expectativas estéticas: “A cor nas paredes é uma das ferramentas principais da estética de um ambiente”, pontua Cris.

Para Cristiane Schiavoni, a mobilia e elementos decorativos são o equivalente aos acessórios quando estamos prestes a nos arrumar, podendo trabalhar com decorações que harmonizem com a cor e estética levantada para o espaço. “Colocar, por exemplo, uma cor mais neutra, que não vai parecer tanto, e os outros elementos em evidência, é uma aposta”, explica.

Caso o seu plano seja trabalhar com cores marcantes, como vermelho, amarelo e laranja, é necessário criar uma sinergia dessa cor com o restante dos elementos.

“Nunca coloque uma cor numa única parede apenas porque você está com medo de deixar o ambiente pesado pois, às vezes, com a intenção de não pesar, você acaba por criar um peso ainda maior para uma único local”, alerta Cristiane.

Pense na funcionalidade do espaço

Apesar da cor ter que refletir a sua essência, ela também deve refletir a essência do espaço. Em locais de convivência, como no caso das salas de estar, é importante pensar na funcionalidade. Por exemplo, se buscamos um espaço relaxante, o azul, verde e cores frias costumam ter esse efeito.

Para espaços de reuniões e festas, podemos entrar com cores mais quentes nas paredes, desde o amarelo até o rosa.

6 inspirações de salas de estar com paredes coloridas

Sala de estar azul turquesa com madeira

Neste projeto da arquiteta Mari Milani, a sala de estar conectada ao hall de entrada recebeu uma pintura azul turquesa – tonalidade ideal para quem busca dar uma energia divertida e juvenil ao espaço – na parede do fundo e numa das paredes laterais. O azul ainda foi usado na superfície da porta e do ar-condicionado, camuflando-os.

Para adicionar um contraste suave e elegante, a arquiteta incorporou um painel de madeira clara, que serve como superfície de apoio para a TV e as prateleiras metálicas, que foram pintadas da mesma cor da parede.

A madeira ainda se estende para o hall de entrada do imóvel, cujo teto e paredes são feitas do material, trazendo clareza ao projeto. Para dar mais um toque retrô, o hall recebeu um espelho ondulado rosa, que harmoniza com as paredes em turquesa, enquanto o resto das decorações se mantém elegantes.

Sala de estar em azul escuro

Caso você esteja buscando uma cor elegante e que crie uma sensação de profundidade em um espaço pequeno, o azul marinho pode ser uma das opções. Nesta sala de estar, criada pela arquiteta Cristiane Schiavoni, a cor foi aplicada em duas das paredes.

No espaço da sala, a parede principal foi pintada de azul marinho e recebeu unicamente a televisão, sem adereços extras. A decoração aplicada ao espaço, portanto, foi feita em cores neutras, para contrastar de forma harmoniosa com a cor já vibrante e profunda, que se torna o ponto focal do cômodo.

A cor da parede se estende pela parede da sala de jantar, abarcando, inclusive, a porta. Para este espaço, foi utilizada uma mesa simples e geométrica em cinza, com cadeiras verdes e aveludadas.

Sala de estar verde e rosa

Apesar de não parecer, o verde e o rosa se complementam como luvas. Neste projeto do Studio 32 Arquitetura, os arquitetos se apropriaram da combinação, em tons pastel, para criar um espaço divertido.

Na parede que delimita o hall de entrada com a cozinha, o escritório optou por utilizar a cor verde, usada desde as paredes até os móveis personalizados, com bancada branca, e o chão de azulejos na mesma cor. Já na parede da sala de estar, onde colocaram a televisão, investiram em um painel ripado rosa, também utilizado para camuflar a porta.

A base permanece neutra, com piso frio cinza, teto branco e móveis claros.

Azul e tons neutros

O azul, sem sombra de dúvidas, é tendência para a sala de estar. Caso você não queira dar efeitos de profundidade ou escurecer o ambiente, aposte em utilizar móveis claros ao longo do espaço.

Neste projeto da arquiteta Anamaria Miranda, da Art 2A Arquitetura, a parede em azul foi utilizada como ponto focal do espaço, mas clareada através de móveis brancos com detalhes em preto.

Ademais, a arquiteta localizou a parede à frente de uma grande fonte de iluminação natural, pareada com um piso acinzentado e um painel de madeira no teto, trazendo leveza.

Mix de cores orgânico

Outra boa aposta para incorporar cores nas paredes da sala de estar é realizando um mix de cores orgânico. No projeto do à.parte, escritório de Luci Silva e Susanna Lima, as paredes exploram as cores terrosas, com uma delas sendo o terracota e, a outra, um amarelo mostarda que se estende pela metade da superfície.

Sala de estar romântica

Neste projeto da arquiteta Renata Paraíso, os donos ousaram na escolha por um espaço completamente rosa, do teto ao piso. No entanto, por terem pesos diferentes, e um tom bem claro na parede, não ficou pesado – pelo contrário.

