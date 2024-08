Mini Bar: 8 inspirações para ter o seu dentro de casa

Depois de um dia atarefado, nada como um bom drink na mão para relaxar! Uma certeza é que, além de permitirem combinações deliciosas, as garrafas também são um elemento de decoração quando expostas, então, porque não apostar em ter seu próprio mini bar em casa?

Elegante e prático, o mini bar ocupa pouco espaço do imóvel enquanto expõe com facilidade as taças, copos e diversos rótulos de bebidas.

8 inspirações de mini bar em casa

1) No projeto de Danyela Corrêa, o mini bar é o destaque da sala de estar. Para o cantinho da bebida, a arquiteta projetou um móvel sob medida em madeira com detalhes em mármore preto.

No móvel, Danyela ainda embutiu duas adegas climatizadas para colocar as bebidas e, também, uma bancada para auxiliar no preparo dos drinques. Ainda acima, o espaço conta com dois nichos com portas de vidro que são ideais para localizar taças e copos.

2) Já para quem tem pouco espaço na residência, uma boa pedida é criar uma versão ainda menor de um ‘mini bar’ com uma bandeja e aproveitando os móveis já disponíveis no espaço. Apesar de pequeno, é uma ótima alternativa de decoração sem ocupar espaço útil.

Neste projeto da arquiteta Cristiane Schiavoni, a especialista propôs uma bandeja com bebidas logo no hall de entrada, e a colocou em cima de um móvel com gavetas, no qual é possível guardar copos e taças menores.

Ao lado do mini bar, a arquiteta deu espaço a um cantinho do café. As bandejas ainda são ideais para delimitar áreas e, também, manter uma boa organização do espaço escolhido.

3) No espaço projetado pela arquiteta Mari Milani, o espaço de mini bar foi incorporado ao espaço social, com local para refeições e uma sala de estar para conviver com amigos e família.

O mini bar foi colocado dentro de um móvel planejado de madeira, à frente de duas portas de vidro, que ganhou gavetas para localizar utensílios para os drinques e uma adega climatizada para o resguardo das bebidas.

4) O mini bar em carrinho é mais uma das opções elegantes e modernas que você pode trazer ao seu lar! No espaço idealizado por Daniela Funari, a arquiteta incorporou o detalhe na sala de televisão com um carrinho de bar com detalhes de madeira e vigas pretas, que se fundem organicamente ao painel e móveis de madeira.

O carrinho de dois níveis ainda é ideal pela quantidade de espaço oferecida, havendo uma área para copos e taças, enquanto a de cima mantém as bebidas e alguns itens decorativos que completam o visual da sala.

5) O mini bar também pode ser facilmente integrado à área de jantar, sendo ideal para aqueles drinques de última hora! Neste segundo projeto de Daniela Funari, a arquiteta instalou duas adegas climatizadas na parte inferior do buffet de madeira.

Além disso, o living também ganhou uma cristaleira suspensa elegante, que traz funcionalidade ao ambiente sem muita ocupação de espaço, além de garantir o equipamento necessário para o bar.

6) Buscando uma alternativa que consiga se camuflar com o ambiente? No projeto assinado pelo casal de arquitetos Thiago Fantato e Stephany Nitoli, foi incorporado um carrinho em acrílico transparente, que se mistura de maneira harmoniosa com o ambiente, evidenciando o design das paredes com azulejos coloridos.

A opção ghost é ideal para quem quer deixar que o minimalismo tome conta do espaço.

7) O mini bar projetado por Bruno Moraes foi localizado na sala de jantar, que tem um home bar cinza constituído por adegas, cervejeiras e cristaleiras para criar o espaço perfeito para uma noite de drinques.

Além disso, o arquiteto apostou na instalação de nichos e gavetas no móvel para a maior organização.

8) As paredes também podem ser o espaço ideal para criar o seu próprio mini bar! A Fantato Nitoli Arquitetura aproveitou uma localizada na entrada do apartamento, e encaixou, acima de um carrinho de bar e adega climatizada, um painel com hastes metálicas para dar apoio aos vinhos da casa.

Além de aproveitar o espaço inutilizado, é uma possibilidade que traz um décor elegante e inigualável ao cômodo.

