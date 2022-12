3 receitas caseiras para limpar sofá e outros estofados

Situação de emergência: virou o copo cheio no estofado. Ou, as visitas estão chegando e não deu tempo de enviar para lavar. Respira fundo que há uma luz no fim do túnel. Para dar uma sobrevida à limpeza do tecido ou salvar de uma mancha, existe, sem dúvidas, uma opção caseira milagrosa à espreita. Vamos juntas aprender receitas para limpar sofá?

A primeira dica é para mantê-lo sempre com cara de limpinho – principalmente, se você tem o costume de comer no estofado. Logo, inclua a higienização em sua rotina de faxina semanal. Aspirador de pó e, na sequência, lenços umedecidos. Voilá: cheirinho e carinha de novo para sempre!

Como limpar o sofá e remover manchas

Já no caso de emergência: virou o copo de suco no sofá, e agora? O ideal é que ele tenha sido previamente impermeabilizado. Em todo o caso, absorva rapidamente o líquido com auxílio de papel-toalha (e sem esfregar!). Na sequência, um pano umedecido e com algumas gotinhas de detergente neutro pode ser pressionado sobre a mancha. Por fim, aguarde secar sozinho.

Um outro truque caseiro para ter na manga na hora da urgência começa com a aplicação do papel-toalha sobre a mancha. Na sequência, adicione talco em pó. Deixe agir por cinco minutos. Retire o papel com talco e esfregue com uma escova no sentido da fibra do tecido. Finalize com um pano umedecido em água morna. Sempre pressionando!

Agora que o problema foi resolvido, lembre-se de realizar a hidratação do estofado na frequência recomendada pelo fabricante, bem como a impermeabilização. Dessa forma, a vida útil de seu sofá torna-se cada vez mais longa.