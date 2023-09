Lavanderia: 4 projetos compactos para se inspirar

Com a grande oferta de apartamentos pequenos, muitos projetos estão perdendo suas lavanderias e aproveitando opções compartilhadas presentes nos condomínios ou serviços terceirizados.

Mas ainda é possível morar em pequenas metragens e ter um espaço para lavar a roupa com comodidade. Prova disso são os quatro ambientes selecionados abaixo, com soluções de arquitetura e decoração que promovem sensação de amplitude e ideias interessantes para esconder o cômodo. Inspire-se!

Lavanderia integrada à varanda

Para microapartamentos, como lofts, uma solução inteligente para não abrir mão da lavanderia é integrá-la à varanda. No projeto da TODOS Arquitetura, o ambiente está escondido em uma caixa de marcenaria com textura de efeito ebanizado.

Lavanderia-corredor

A arquiteta Beatriz Quinelato apostou em um ambiente corredor para suprir todas as necessidades dos moradores. O ambiente clean ganhou marcenaria acinzentada e no mesmo da parede, solução que traz amplitude ao espaço. Outros detalhes que facilitam o dia a dia são: a bancada de apoio extensa e o cabideiro sob o armário superior.

Lavanderia com marcenaria

No projeto do Studio Wall Arquitetura, a solução para uma lavanderia compacta e bonita foi apostar na marcenaria azul. A cor destaca-se ainda mais na base neutra que compõe todo o ambiente.

Para oferecer ainda mais espaço de armazenamento, a área abaixo do tanque conta com um gabinete a mais que também esconde o sifão.

Lavanderia pequena colorida

Ainda que os olhos pousem no tom rosa das paredes (o Terra Prometida, da Coral), é no teto que mora um dos detalhes mais interessantes desta lavandeira. A faixa de cor parece imitar a luz do sol incidindo no ambiente.

Outra solução inteligente no espaço é a marcenaria suspensa que revela a continuidade do piso e, consequentemente, garante sensação de amplitude no cômodo.