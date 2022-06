Projeto mostra que é possível viver com conforto e estilo em 28 m²

Imagine só poder viver com conforto e estilo numa microresidência equipada com tudo o que é necessário para viver? É isso o que mostra a Casa Pitaya, projeto criado em estrutura similar a um contêinener com apenas 28 m² de área que faz parte da CASACOR Rio de Janeiro.

O projeto, que integra a chamada Vila CASACOR na CASACOR Rio de Janeiro 2022, ganha um ar cool e descolado pelas mãos de Bernardo Gaudie-Ley e Tania Braida. O décor, caracterizado pela paleta de tons suaves, como a laca rosa clarinha e o carvalho da marcenaria, permite que a pequena residência tenha de tudo sem pesar na aparência.

Muitos móveis de design nacional e obras de arte estão presentes na Casa Pitaya. Ali também, a paisagem natural que parece invadir o ambiente interno, em grande parte motivado pelos grandes fechamentos em vidro, é o complemento perfeito para uma moradia cheia de charme.

Confira o Tour 3D do ambiente aqui.