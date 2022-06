Teto circular e lareira em tom coral são destaque deste projeto de living

A Sala Íntima de José Diego Torrico rompe com qualquer ideia de sala de estar! Projetado para a CASACOR Bolívia 2022, o espaço apresenta teto em formato circular e uma lareira em tom coral, preenchida com plantas.

Nos 40 m2, há detalhes como madeira, pedra e couro, acompanhados de pinturas rupestres.

Em uma das paredes, um revestimento rochoso se ergue do piso, que marca um contraste com o azul dos vidros das janelas e o teto no tom do equinócio de outono.

Serviço CASACOR Bolívia 2022

Data: 17 de maio a 25 de junho de 2022

Endereço: Rua Moldes, nº 154 – Santa Cruz de la Sierra

Telefone: (+591) 370 5271