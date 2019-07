Papel de parede “pôr do sol” é tendência de decor

Você é daquelas pessoas que sempre fica na dúvida de qual cor escolher para pintar os ambientes? Então a parede “pôr do sol” pode ser uma opção de decor!

O estilo de pintura se trata de um degradê e é uma alternativa para deixar a decoração mais leve e tranquila. O resultado traz aquela sensação agradável de satisfação e bem-estar.

Para ter uma parede “pôr do sol” em casa você deve escolher tons que lembram as cores do céu para compor a sua parede. Na hora de pintar, a dica é dar uma esfumada para não ficar muito marcado e criar o efeito.

Uma opção muito mais prática e que faz bem menos sujeira é optar pelo papel de parede com esta estampa, que é facilmente encontrado em diversas lojas.

Esse tipo de pintura pode ser feito em qualquer ambiente, mas todos os itens presentes no local devem ser pensados para não sobrecarregar as cores. Se optar por estampar toda uma parede, escolha móveis em cores neutras e uma iluminação indireta.

Ficou curiosa para tentar reproduzir a parede “pôr do sol” na sua casa? Confira inspirações:

