Mobiliário orgânico ganha destaque nesta casa que privilegia o convívio

Para celebrar o retorno dos encontros, o Studio Architetonika Nomad assina um projeto democrático que privilegia o convívio e o cultivo de bons momentos entre amigos e família, num ambiente dedicado a arte, cultura e gastronomia na CASACOR Paraná 2022.

O ambiente propõe ao visitante ares de uma casa com história, que carrega em suas escolhas marcas da trajetória de quem ali vive através de móveis e objetos de acervo.

Além disso, ajudam a contar esse percurso peças que são verdadeiras relíquias do passado, trazidas por meio da curadoria do artista Eleuthério Netto, mescladas à modernidade de itens decorativos atuais da Lais Aliski Casa.

O mobiliário modernista brasileiro da Momenttum Loja convive com assinaturas de designers atuais em perfeita harmonia, promovendo um brinde às raízes nacionais.

Vale o destaque para peças de renomados designers brasileiros como Sergio Rodrigues, Ricardo Fasanello, Zanine Caldas, Sérgio Fahrer e Roberta Banqueri.

Seus 320 m² propõem uma ambientação setorizada que se descortina através de um grande hall que leva a outros confortáveis e versáteis ambientes, incluindo um American Bar, com drinks clássicos e autorais, lounges interno e externo com lareiras e cozinha. Tudo pensado para que as pessoas se sintam à vontade e queiram ficar e experimentar o espaço.

O mármore branco também é um dos pilares do ambiente. Mais de 105 m² de mármore dolomítico do Paraná, da Paraná Granitos, foram utilizados para agregar leveza e elegância ao espaço, revestindo parte da cozinha, o balcão refeição, o bar e a mesa central do bar.

Além da exuberância do material, o acabamento da GranParaná Mármores também chama atenção: o ripado, as curvaturas e a espessura slim garantem o efeito impactante aos visitantes.