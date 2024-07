Azulejo Colorido: 8 inspirações para usar nos banheiros

Já pensou em decorar o seu banheiro com azulejos coloridos? Neste ano, parece que a sobriedade e o minimalismo ficaram um pouco de lado, abrindo espaço para que a área de banho demonstre mais personalidade.

“Os azulejos são frequentemente assentados em áreas sujeitas a umidade, pela sua resistência à água e facilidade de limpeza”, explica o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio. Mas o desejo por azulejos coloridos vai para além da conveniência, e associa-se ao retorno da decoração retrô e chamativa.

Por que usar azulejos coloridos no banheiro?

Para o arquiteto à frente do BMA Studio, o uso dos azulejos coloridos deve vir aliado de uma proposta de criar pontos focais, acentuar áreas específicas ou, inclusive, revestir por completo paredes e móveis.

“As cerâmicas coloridas são elementos fascinantes que têm sido utilizados há séculos na decoração. Cores e desenhos são poderosos aliados nos projetos de arquitetura e interiores, uma vez que são capazes de transmitir mensagens, estimular sensações e criar belíssimos efeitos visuais”, pontua Bruno.

Moraes ainda pontua que, com o pós-pandemia, as cores e elementos chamativos tiveram um boom no mundo da decoração de interiores. Essa ressignificação das paletas de cores também tem sido levada aos azulejos e cerâmicas, que estão saindo de um elemento simples para um grande momento decorativo.

“Além de trazer personalidade e estilo deixando o banheiro mais atraente, eles podem ajudar a setorizar os espaços destacando áreas específicas, como o box do chuveiro ou a parede da bancada!”, acrescenta Carlos Bianco, arquiteto e responsável pelos showrooms da Roca Brasil.

Continua após a publicidade

Para Bruno, se o caminho for a opção por tonalidades contrastantes, há de se prezar pelo equilíbrio para não errar na mão. “A escolha de cores acompanha as preferências dos moradores com base no estilo e nas preferências pessoais. Além de transmitir a personalidade, esse cuidado é valioso para que, mais adiante, não se sintam cansados do revestimento”, finaliza Bruno.

Em que espaços do banheiro incorporar?

“Entre os espaços que podem ter azulejos, podemos destacar as paredes do chuveiro ou banheiro, nichos e backsplash da bancada. Para termos a sensação de amplitude podemos usar padrões horizontais em banheiros estreitos, azulejos grandes para criar continuidade ou faixas verticais que alongam a área do box”, pontua a arquiteta Rosangela Pena.

A arquiteta ainda acrescenta que, no escritório, ela opta pelo uso de tons pastel verde, azul e rosa, especialmente para os banheiros das crianças. Já Bianco aponta uma dica valiosa: trabalhar com cores complementares.

A seguir, selecionamos 8 inspirações de banheiros com azulejos coloridos para você levar para casa:

Azulejo Coloridos: 8 inspirações para usar nos banheiros

1) No projeto assinado pela BMA Studio, chefiado pelo arquiteto Bruno Moraes, os azulejos coloridos limitam a parede do lavabo, se estendendo da pia até o teto.

Continua após a publicidade

O profissional optou por utilizar um azulejo quadrado branco com alguns detalhes contrastantes em azul, com formato de triângulos – uma ótima pedida para quem não está pronto para deixar as cores tomarem conta do espaço.

A simplicidade do revestimento é complementada por uma parede de madeira clara, com adereços de metal pretos.

2) Este banheiro do Studio 92 Arquitetura é ideal para quem busca profundidade e elegância na decoração do banheiro. Nele, o revestimento retangular azul escuro com juntas brancas delimita a área do chuveiro, e se estende do teto até o chão.

Para harmonizar com as cores profundas, o estúdio de arquitetura optou por acrescentar um azulejo cinza no chão, que facilita a limpeza do cômodo. Ainda, o chuveiro com vidro e metal preto aumentam a sensação de elegância.

3) Se a sua casa tem um ar mais romântico, é possível aderir aos azulejos coloridos com um toque de rosa! No espaço criado pelo Studio 92 Arquitetura, os revestimentos rosados – no tom Casablanca Rosé, da Portobello – tomam conta das paredes principais, se estendendo em parte da área do chuveiro até as bancadas, criando um espaço retrô. O tom é complementado com o azulejo branco no restante das paredes, e um piso creme acinzentado.

Continua após a publicidade

O banheiro ainda conta com uma bancada branca com detalhes amadeirados, e uma cuba preta que cria o contraste perfeito entre romântico e ousado.

4) Romântico e desconstruído! No projeto assinado pelos arquitetos Lucas Blaia e Bruno Moura, os especialistas optaram por criar um ponto de cor a partir de um revestimento desconstruído de duas cores: rosa e branco, criando um degradê do teto ao chão.

A escolha ainda é harmonizada com a implementação de metais rosé no chuveiro e na torneira, com uma bancada de mármore branco e detalhes amadeirados.

5) No banheiro projetado pelo Studio 92 Arquitetura, o cômodo ganha luz e alegria através do uso de azulejos amarelos. O revestimento é, majoritariamente, branco, mas conta com alguns detalhes lineares em amarelo, que criam uma energia descontraída e animada.

Tal escolha foi complementada pela aplicação de tinta amarela mostarda no teto.

Continua após a publicidade

6) O projeto da arquiteta Rosangela Pena é o mix perfeito entre neutralidade e cores. A arquiteta optou por selecionar um azulejo quadrado, complementado por desenhos espalhados de triângulos em cores sóbrias de azul, cinza e marrom. O revestimento se espelha desde a parede principal do chuveiro até atrás do vaso sanitário.

As cores são complementadas por um piso creme e acessórios brancos, para não exagerar na presença de cores.

7) Os tons terrosos também estão ganhando destaque no mundo dos revestimentos. No banheiro assinado pela arquiteta Daniela Funari, os azulejos em cor terracota criam uma composição geométrica interessante, além do mesmo contar com uma textura saliente.

Os azulejos são complementados de maneira harmoniosa através do mármore, que compreende o restante do revestimento do banheiro. Ademais, para contrastar com a cor terrosa, a bancada é inteiramente branca.

8) No projeto idealizado pela arquiteta Mari Milani, a parede do box foi inteiramente revestida com azulejos estampados. A estampa tem pontos laranjas que brincam com o preto, criando uma composição elegante mas, ao mesmo tempo, alegre para o cômodo. As cores leves ainda contrastam com o tom de cimento do resto das paredes.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.