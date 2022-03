Esta sala de banho é um convite a um momento de pausa e relax

Relaxar não é o único objetivo da Sala de Banho São Geraldo, ambiente da CASACOR Brasília em 2021. Na verdade, o espaço com assinatura do escritório Palloma Meneghello Arquitetura & Associados propõe uma experiência dupla de recarregar as energias em meio ao conforto de uma sala de banho equipada com tudo o que é necessário para uma sessão de SPA, assim como um momento de contemplação em meio à arte e ao design. Por isso, foram inseridas obras de tapeçaria do artista Alex Rocca e fotografias de desertos de Sal de Bruno Ferrucio.

Com 150 m² de área total, o espaço se torna, então, um verdadeiro oásis no cerrado, que estabelece uma comunicação com os elementos da natureza por meio de recursos que expressam tranquilidade.

Os grandes formatos do revestimento com aspectos que reproduzem pedras naturais, que enlaçam piso e as paredes, conferem ao projeto a sensação de unidade visual e física, além de enfatizar a linguagem minimalista.

Veja o Tour 3D do ambiente aqui.