Isabeli Fontana cria poltrona junto com o designer Sérgio Matos

Atualizado em 25 out 2022, 09h40 - Publicado em 25 out 2022, 08h30

Por Nádia Simonelli Atualizado em 25 out 2022, 09h40 - Publicado em 25 out 2022, 08h30

Batizada de Flor de Lótus, a poltrona assinada pela modelo Isabeli Fontana e o designer mato-grossense Sérgio Matos tem porções de delicadeza, poesia e simbologias. Estilizado na composição de sete pétalas forjadas em aço, o desenho da flor aquática faz referência ao sagrado e à pureza da mente e corpo, na metáfora do renascimento por desafiar as águas lodosas e abrir-se em busca de luz com vivacidade e beleza.

“A poltrona Flor de Lótus é a materialização de uma conversa minha com a Isabeli e, originalmente, era pra ser um produto mais voltado para a moda. Acabou que entramos em um lado mais focado em espiritualidade, na religião budista, que é seguida pela Isabeli, e essa flor tem um um significado muito importante dentro do budismo. Por isso, escolhemos esse formato para a poltrona. As cores também remetem aos chakras e cada uma tem uma representação dentro do budismo”, explica Sergio.

Sobre o novo desafio, a Isabeli afirma: “Sempre amei decoração e arquitetura e pude exercer minha criatividade para desenvolver essa peça com o know-how e a sabedoria do Sérgio. A poltrona traz a moda na escolha das cores e tecido italiano Silvertex-Spradling, além do meu lifestyle representado na flor de lótus que tem um olhar na cultura oriental e traz a mensagem de resiliência e conhecimento”.

Quanto trabalhar no formato de parceria, Sergio revela que essa foi a primeira de uma série de colaborações que pretende fazer em breve. “A ideia é trabalhar com personalidades que não são exatamente da área do design. Nessa estreia, acho que foi algo bem positivo contar com outras inspirações, ideias e pensamentos que nos fazem abrir a cabeça”, diz o designer.

A poltrona Flor de Lótus é uma peça desenvolvida para colecionadores e foi lançada em outubro. Faz parte de uma edição especial limitada e numerada, com cem unidades, que serão vendidas em galerias de arte e na loja do designer. Cada uma vale 88 mil reais.