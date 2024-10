Ideias de decoração simples para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças é uma data muito importante, repleta de mimos e surpresas. Preparar uma festa é uma maneira incrível de transformar os meninos e meninas em verdadeiros protagonistas. Com alguns cuidados e criatividade, é possível realizar um evento de forma incrível.

De acordo com a arquiteta Camila Palladino, “a decoração cria um ambiente mágico e acolhedor que estimula a imaginação. Além disso, cada elemento pode evocar momentos especiais, fortalecendo os laços familiares”.

Que tal surpreender os pequenos transformando a sua casa em um espaço cheio de cores e diversão? E se você ainda não sabe por onde começar, aqui estão algumas sugestões de decoração para celebrar este dia em grande estilo, até para orçamentos limitados:

Tema

O primeiro passo é escolher um tema adequado às preferências infantis e determinar a quantidade de convidados. A organização, quando feita antecipadamente, garante praticidade para a comemoração.

Super-herói, princesas, animais, unicórnio, espaço sideral, circo e fundo do mar são opções populares e que oferecem uma gama de possibilidades de decoração.

Paleta de tons

Ana Paula Boccucci, CEO da Concept Mater, afirma: “As cores primárias – azul, amarelo, vermelho e verde – são vivas, lúdicas e cheias de alegria, trazendo o clima de festa que as crianças adoram”. Além de manter o alto-astral no ambiente, cores vibrantes e energizantes evocam lembranças afetivas em qualquer um.

Decoração

Independentemente do lugar escolhido, o uso de balões com formatos diferentes atrai as crianças e deixa o espaço muito divertido. Bandeiras, cartolina, tintas coloridas, enfeites de papel e tecidos são alternativas simples e práticas para a construção da festa.

Aproveite a atmosfera criativa e peça às crianças que façam desenhos e colagens, exibindo suas criações. “Transforme o espaço com os personagens e cores que ela adora, crie brincadeiras e atividades que deixem tudo com a cara dela. O importante é que cada detalhe seja especial, como se fosse um dia só para ela”, comenta a CEO.

A arquiteta Camila fala sobre o uso de pisca-pisca e elementos da natureza, como flores, folhas ou pedras, para adicionar um toque de charme na produção. Ela acrescenta: “Fáceis de encontrar e muito versáteis, os balões podem ser usados para arcos, centros de mesa ou simplesmente espalhados pelo ambiente”.

Projetos DIY

E por que não colocar a mão na massa? “Ideias simples, como um varal de fotos e desenhos, coroas de papel, pinturas em pedras e até uma caça ao tesouro com pistas pela casa”, destaca Ana.

Além disso, é possível utilizar livros e brinquedos como parte da decoração. Eles podem ser colocados em prateleiras ou mesas. Reserve uma parede para murais e pinturas, deixando que as crianças se sintam parte da composição.

“Crie guirlandas usando papel colorido ou papelão. Recorte formas divertidas, como estrelas, corações ou personagens, e pendure-as em cordas”, pontua a arquiteta. Ela também menciona sobre a possibilidade de transformar meias velhas em fantoches.

Reutilização de materiais

“Você pode reutilizar itens da casa como lençóis coloridos viram toalhas de mesa, caixas de papelão se transformam em brinquedos, potes de vidro servem para doces, e luzes pisca-pisca dão um charme extra. Até os livros e brinquedos podem ser usados para deixar o ambiente mais lúdico e divertido”, informa a porta-voz da Concept Mater.

Essa é uma forma criativa e sustentável para a produção do evento. Nesse sentido, Camila orienta: “Use frascos de conserva ou garrafas vazias como vasos para flores. Transforme caixas de diferentes tamanhos em brinquedos, como carros, castelos ou estantes para os pequenos, decorando-as com tintas ou papel colorido”.

Comidinhas e bebidas de festa

Em uma festa infantil, nada é mais atrativo do que uma mesa repleta de alimentos, desde os saudáveis até as guloseimas. O cardápio atrai os olhares dos convidados. Por isso, aposte em frutas, bolos, doces, pipoca, sanduíches naturais e cachorro-quente, pois são alternativas práticas que garantem uma mesa colorida e muito chamativa!

Ainda na pegada DIY, caixas de papelão e potes de vidro podem servir como suporte para a mesa de doces. Ana finaliza: “uma mesa decorada com os docinhos preferidos da criança e um bolo de chocolate especial podem tornar o dia inesquecível. Esses detalhes fazem com que ela se sinta muito especial”.

