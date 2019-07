4 ambientes de home office para trabalhar mais inspirado

Com o avanço da tecnologia ficou ainda mais comum trabalhar no estilo ‘home office’. Versatilidade se transformou na palavra da atualidade e nada melhor para representar isso do que ter um espaço para trabalhar em casa.

Quando se trata de montar um espaço para o seu home office, não precisa seguir os lugares padrões. Basta ter um espaço dedicado ao trabalho.

“Com um projeto bem pensado, podemos eleger um cantinho para ser transformado em um escritório prático, charmoso e que transmita a concentração importante para trabalhar. Basta escolher os móveis certos para cada ambiente”, explica a arquiteta Fernanda Angelo, do Estúdio Cipó.

Confira 5 dicas e inspirações para montar um home office:

Home office no closet

Perfeito para quem tem uma vida corrida, o home office no closet é ideal para quem quer economizar tempo. No projeto da foto, a arquiteta Fernanda Angelo e a designer de interiores Elisa Meirelles colocaram uma mesa de laca brilhante branca posicionada estrategicamente para receber mais iluminação natural.

“Pensamos em colocar um móvel que fosse multiuso. Assim, quando não estiver trabalhando, a moradora pode utilizar o móvel como uma penteadeira”, conta Elisa.

Home office como extensão do rack

Nem sempre há espaço suficiente para montar o home office em uma residência. Nestas situações, é preciso pensar em soluções funcionais, como criar um cantinho para trabalho em uma extensão de uma bancada ou rack.

No projeto abaixo, o ambiente longo e estreito facilitou o prolongamento do rack em uma mesa de 3,60 m de comprimento. O móvel serve como gaveteiro, aparador e como sala de jantar.

“Utilizamos tons de marrom, pois eles trazem um ar de aconchego para os trabalhos escolares da criança e as atividades profissionais de sua mãe, por exemplo”, contam Fernanda e Elisa.

Home office provisório

Não necessariamente você precisa criar um espaço para o seu home office. Ele pode ser algo provisório. No projeto da foto, do Estúdio Cipó com o arquiteto Danilo Hideki, a mesa foi reaproveitada pelos moradores.

Além disso, para ajudar na organização, uma estante de nichos foi projetada para receber livros e documentos. A iluminação do ambiente também foi pensada e, para conseguir controlar a intensidade, um tecido fino foi escolhido para as cortinas.

Home office e local de estudos

Já pensou em reunir em um único lugar o espaço para trabalhar e para os seus filhos fazerem as tarefas de casa? A dica é reservar um espaço no quarto das crianças com uma mesa e uma cadeira confortável para os momentos de concentração. Ideal para quem tem limitação de espaço em casa.

