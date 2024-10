7 guarda-roupas de casal que aproveitam ao máximo espaços pequenos

Qual é o guarda-roupa certo para um quarto pequeno? Casais geralmente têm dificuldade para escolher móveis adequados aos ambientes menores, mas existem técnicas e modelos ideais para alcançar o conforto e a compatibilidade que você procura. Veja algumas inspirações a seguir!

Guarda-roupas com portas de correr

As portas de correr são certeiras em quartos pequenos. Elas liberam a necessidade de espaço para a abertura do móvel, o que facilita o dia a dia dos moradores e melhora a disposição do restante do mobiliário.

Guarda-roupa acoplado à parede

Outra possibilidade é integrar o guarda-roupa à parede. Como o local para adicionar o móvel deixa de ser necessário, o aproveitamento do espaço é maior. A recomendação é fazer isso com materiais de qualidade, para maior durabilidade do objeto.

Guarda-roupa atrás da cama

Colocar o guarda-roupa atrás da cama é uma maneira de aproveitar o espaço de forma autêntica. É preciso deixar um espaço entre eles, para passar de um lado para outro, e uma possibilidade é combinar as cores da cama com as dele.

Guarda-roupa alto

Quem não tem muito espaço no quarto se beneficia de guarda-roupas com alturas maiores, inclusive chegando ao teto. Além de acomodar mais itens, essa escolha é capaz de trazer harmonia ao local.

Quarto claro

As cores claras são ideais para dar impressão de que o ambiente é maior, ou melhor dividido. Optar por camas, guarda-roupas, cortinas e tapetes na cor branca ou creme, por exemplo, é uma opção para evitar a sensação de um local muito apertado.

Guarda-roupa com portas transparentes ou com espelho

As portas transparentes ou com espelhos também funcionam como ferramente para “aumentar” o ambiente. O reflexo do espelho, por exemplo, traz a sensação de que o quarto é maior do que de fato é.

Guarda-roupa sem portas

Se você é apaixonado por decorações originais, o guarda-roupa sem portas é um grande amigo. Ao mesmo tempo que funciona como objeto para armazenar outros itens, ele decora o ambiente e traz praticidade para o dia a dia.

