Estúdio Terra é recheado de brasilidades na CASACOR SP

Por Redação / CASACOR Atualizado em 14 out 2021, 13h31 - Publicado em 16 out 2021, 09h00

O Estúdio Terra assinado pela arquiteta Beatriz Quinelato em sua estreia na CASACOR São Paulo 2021 é um convite ao resgate da sensação de “pé no chão”, de relaxamento e contato com a mãe terra; um retorno às raízes e ao significado de essencial.

Um ambiente com tons terrosos e decoração monocromática, o Estúdio Terra reúne em 44 m² living, quarto, cozinha e banheiro; proporcionando aos visitantes momentos de relaxamento, conexão e reflexão.

Por meio da sua inspiração nas premissas do “avesso perfeito”, técnica do bordado onde ambos os lados são mostrados, com seus pontos perfeitos e delicados, a arquiteta retrata a busca pelo significado do essencial.

Com a curadoria da set designer Mayra Navarro, o ambiente cheio de brasilidades deu destaque a diversas peças de design assinadas por artistas nacionais. Inclusive para os bordados criados pela própria arquiteta.

Serviço CASACOR São Paulo 2021

Onde: Parque Mirante, (anexo ao Allianz Parque) – Rua Padre Antônio Tomás, 72

Quando: de 21 de setembro a 15 de novembro de 2021

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 12h às 22h

Bilheteria digital: https://casacor.byinti.com

Estacionamento no Local – Estapar

R$50 (período de 4 horas)

R$5 (por hora adicional)

Valores dos ingressos:

R$ 80 (Terça a Quinta) – Inteira

R$ 40 (Terça a Quinta) – Meia entrada

R$ 100 (Sexta Sábado, Domingo e Feriados)

R$ 50 (Sexta Sábado, Domingo e Feriados) – Meia entrada

Compra de ingresso de meia-entrada

– Idoso a partir de 60 anos

– Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento

– PCD e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13)

– Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto

* Comprovação de meia-entrada será exigida na porta

Importante:

– Gratuidade de entrada para crianças com idade comprovada de até 10 anos

– 1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos

– A partir de 5 ingressos, parcelamento em 2 vezes

– Venda Grupo: Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para ajuda@byinti.com