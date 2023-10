Encharcamento de cor: entenda a nova tendência de decoração

Vinda diretamente do velho continente, mais precisamente da Inglaterra, a color drenching ou encharcamento de cor, em tradução literal, é a nova tendência que tem dominado a decoração.

Com base no estilo monocromático, a tendência apoia-se em colorir um cômodo com uma única cor, mas vai muito mais além do que paredes e teto. A ideia aqui é que o mesmo tom cubra elementos como a estrutura da cortina, o cabos de pendentes, ar-condicionado, cabeceiras, estofados… Enfim, um ambiente inteiro encharcado com a mesma cor.

Para fugir da monotonia, designers e arquitetos brincam com diferentes materiais e texturas, por exemplo: acabamentos mate e brilhantes. Para além do apelo estético marcante, a color drenching conta com um benefício especial: colorir tudo com o mesmo tom traz sensação de amplitude para qualquer ambiente! Além da sensação de calma proporcionada pelo visual único.

Se curtiu a ideia, basta tomar alguns cuidados na hora de escolher a cor. Considere que tons mais claros trazem maior sensação de amplitude. Já as cores mais escuras oferecem um toque extra de drama aos ambientes, mas elas são indicadas aos cômodos maiores e com bastante entrada de luz natural. Para quem tem receio em transformar espaços com cores, a sugestão é começar por um cantinho mais simples, como quarto de hóspedes e lavabo.

Acha que a tendência vai pegar por aqui?