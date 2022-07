Designer transforma memória afetiva em coleção de roupas de mesa

Tramas naturais e a valorização do trabalho manual fazem parte do DNA do Estúdio Avelós, comandado pela diretora criativa Zizi Carderari. No catálogo da marca, é possível encontrar panos de prato, passadeiras, toalhas de mesa, guardanapos, cestarias e outros produtos para a casa, que ajudam a compor uma atmosfera aconchegante. Na recém-lançada coleção Fresh não poderia ser diferente.

Com listras e padronagens que formam a identidade do Estúdio Avelós a coleção Retro Fresh reúne memórias afetivas e referências culturais portuguesas. Isso porque durante o processo de confecção, Zizi decidiu homenagear a própria mãe, que também foi tecelã, tendo como referência um enxoval criado por ela na década de 1950.

“Minha mãe, Nair Carderari, trabalhou por muitos anos em Vargem Grande do Sul, na região nordeste do estado de São Paulo. A minha referência veio de um pano de prato que guardei do enxoval dela e que foi construído a partir de testes na tecelagem em que ela trabalhava. Usamos nossa base de tecelagem mineira com herança portuguesa e misturamos com essas influências”, revela Zizi.

Segundo Zizi, a Retro Fresh, que traz toalhas de mesa, jogos americanos, guardanapos e panos de prato, ganhou este nome justamente pela tentativa de revitalizar e de trazer frescor à uma referência dos anos 1950 — época em que os elementos que compunham a cozinha e a mesa de jantar eram mais coloridos do que hoje. “A paleta de cores traz um mix de tons fortes e neutros, com a proposta de trazer mais cor à nossa casa e à nossa mesa”, afirma.



Desenvolvidas com exclusividade para a marca Casa Bonita, que faz vendas para lojistas, as peças foram produzidas em parceria com artesãos de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, que trabalham com o Estúdio Avelós desde a fundação. “Convidamos a Zizi para este trabalho porque trazer as comunidades artesanais brasileiras é algo que faz parte dos nossos esforços em valorizar e posicionar o feito à mão na decoração contemporânea”, afirma Cecília Rima, diretora da Casa Bonita.