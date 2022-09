Designer de sapatos cria coleção sustentável de itens para a casa

Conhecida empresária e designer do setor de calçados, Paula Ferber também tem se dedicado à criação de peças de decoração para a casa. Sua mais recente empreitada na área é uma recém-lançada coleção para a Camicado.

A collab foi produzida em um trabalho conjunto da equipe de estilo da marca com a designer, desde a concepção criativa até o desenvolvimento final dos produtos. O resultado dessa parceria são 18 itens de decoração, que incluem tapetes, pufes, centro de mesa, cestos e almofadas.

Tudo feito com um material vegetal chamado EVA Verde, produzido com a cana-de-açúcar, que é uma fonte renovável e contribui para a redução da emissão dos gases causadores do efeito estufa por meio da captura de CO2. Além disso, o EVA Verde pode ser reciclado por meio das mesmas cadeias já desenvolvidas para o EVA convencional.

“Estamos muito contentes em poder levar ao nosso cliente peças tão criativas e sofisticadas, características do trabalho da designer Paula Ferber. Além disso, os atributos de sustentabilidade da matéria-prima utilizada no desenvolvimento desta coleção, fazem dela ainda mais especial”, destaca o diretor da Camicado, Natan Anaf.

As peças feitas em tear, crochê e trança dão continuidade ao ofício do artesanato brasileiro realizado por comunidades, preservando a produção manual, os saberes e o desenvolvimento regional. A fábrica da Paula Ferber fica no município de Muzambinho, em Minas Gerais, e tem 15 colaboradores, em sua grande maioria mulheres. O artesanato é uma das atividades econômicas mais importantes para a cidade.

A sofisticação das peças que figuram na coleção faz parte do estilo da empresária, que expressa o luxo com leveza e consciência. “É gratificante poder contar com a Camicado para ampliar a distribuição e o conceito de design de produtos artesanais mais responsáveis e inovadores”, afirma Paula Ferber.

As peças podem ser encontradas em três tonalidades: verde musgo, ferrugem e fendi, e estão disponíveis em lojas físicas e no site da Camicado.