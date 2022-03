Design brasileiro: Claudia Moreira Salles assina exposição em SP

Considerada um dos principais nomes do design brasileiro contemporâneo, Claudia Moreira Salles assina a próxima exposição da Casa Zalszupin, em São Paulo — um espaço cultural administrado pela marca de mobiliário Etel e a galeria Almeida & Dale — que vai acontecer entre os dias 4 de abril e 21 de maio.

A mostra Afinidades Eletivas vai apresentar cerca de 20 peças que marcaram a longa parceria entre Etel e Claudia, do início dos anos 1990 até hoje, e que dialogam com obras de arte intermediadas pela galeria Almeida & Dale e curadas pela própria Claudia. As obras representam movimentos artísticos variados, mas que se relacionam com o portfólio da designer, mesclando características como rigor técnico, elegância e delicadeza.

O título da exposição Afinidades Eletivas foi inspirado em uma obra do escritor alemão Johann Wolfgang Von Goethe, um romance que trata de vontades e escolhas. Os móveis, objetos, e luminárias que serão apresentados manifestam as afinidades entre seus diferentes materiais, com texturas, cores, formas e temperaturas, unidos em harmonia e função.

Entre as peças assinadas por Claudia, estão o Carrinho de Chá, Banco Jangada, Banco Iracema, Mesa Cubo Livre, as Luminárias Excêntrica e Concêntrica, entre outras. Além disso, a designer apresentará duas peças inéditas: a Mesa Afinidades e o Banco Medeiros. A primeira foi criada exclusivamente para a exposição na Casa Zalszupin, com desenho e escolha de materiais baseados na mesa Guanabara, criada pelo mestre Jorge Zalszupin.

Já o Banco Medeiros parte de uma composição de planos verticais e horizontais com sua ortogonalidade quebrada pelo ângulo do assento. O banco tem presença arquitetônica e os materiais — pedra rústica e pinho de riga — justapõem cores e texturas opostos. O pé central, o balanço do tampo até o limite do possível e o uso da madeira e do concreto são elementos que definem ambas as criações.

“A arte sempre foi uma fonte de inspiração para mim. A concisão e clareza de ideias, a simplicidade e quietude trazida por formas e composições, a coerência e a mágica entre forma e matéria, são experiências que compartilho com certas obras e que guiam meu desenho. A casa que Jorge Zalszupin, por quem tenho imensa admiração, projetou e morou durante anos, transmite esses valores e se torna um catalisador para esse convívio da arte e design”, explica Claudia.

Quanto às obras de arte estarão expostos nomes como Willys de Castro, Lygia Pape, Geraldo de Barros e Waldemar Cordeiro, cuja geometria tem uma ligação óbvia com os móveis e objetos. Obras de José Leonilson Bezerra Dias, Alberto da Veiga Guignard e Lasar Segall também estarão na mostra e, segundo Claudia, a emocionam por sua beleza forte e delicada.

Informações:



Exposição: Afinidades Eletivas, de Claudia Moreira Salles

Período de exposição: de 4 de abril a 21 de maio

Horário: segunda à sexta, das 10h às 17h, sábados das 10h às 14h

Obs.: visitas mediante agendamento no site: www.casazalszupin.com

Grupos, mediante agendamento via e-mail com no mínimo 15 dias de antecedência: eventos@casazalszupin.com

Telefone: (11) 3064-1266