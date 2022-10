Decoração de Halloween: 13 ideias para comemorar o Dia das Bruxas

Atualizado em 16 out 2022, 14h49 - Publicado em 16 out 2022, 08h15

Por Julyana Oliveira Atualizado em 16 out 2022, 14h49 - Publicado em 16 out 2022, 08h15

Cada vez mais popular no Brasil, o Halloween é a festa perfeita para quem ama inventar decorações diferentonas e apostar em fantasias criativas. Se esse é o seu caso, chegou ao lugar certo.

Abaixo reunimos referências cheias de abóboras, chapéus de bruxas, morcegos, fantasmas e, é claro, muita diversão para se inspirar e arrasar na decoração de Halloween. Pode chamar crianças e adultos, pois a vibe assustadora passa longe, a brincadeira é lúdica e promete divertir a todos.

No aparador

O cantinho escolhido aqui reúne todos os elementos indispensáveis na decoração de Halloween: chapéu de bruxa, aranhas, corvos e até esqueleto. O grande destaque, sem dúvidas, é a vassoura voadora. Alô fio de nylon, obrigada por tudo!

Toque único

A escada desta casa ganhou um único fantasminha camarada. A ideia minimalista deixou tudo ainda mais lúdico.

Olhos no espelho

Ainda que o aglomerado de morcegos ocupe parte da parede, é impossível não reparar no efeito de teia de aranha no espelho. Para complementar o cantinho das bruxas, símbolos do Halloween foram posicionados com muito charme.

Na entrada da casa

Para já receber os convidados no clima, a fachada da casa ou a porta do seu apartamento pode ganhar bichinhos, abóboras e outras inserções características da data. Solte a imaginação.

Chapéu seletor, é você?

Nessa outra decoração de Halloween, os chapéus das bruxas ficaram flutuando pela varanda. Repare também na ideia dos galhos secos, que deram um clima ainda mais dramático ao ambiente.

Pequenos detalhes…

…fazem a diferença! Uma fruteira de vidro + algumas mexericas = voilá. Decoração divertida e encantadora. Essa aqui é ideal para garantir o clima de Halloween em casa durante a semana toda.

Fantasminhas doces

Os marshmallows são indispensável em qualquer decoração de festa. No dia das bruxas, eles podem se transformar em fantasmas, como no exemplo acima. Curtiu?

Jantar de Halloween

Uma boa mesa posta cai bem em qualquer ocasião. Para comemorar o dia das bruxas, a mãozinha com a bexiga-fantasma é uma excelente escolha. Mas também é possível combinar a teia com aranha, ou musgo com morcego… O que der na telha!

Para qualquer ambiente

Um varal de fantasmas pode ir bem na fachada, na sala de estar, no lavabo… Onde desejar. Aliás, espalhar pequenos detalhes pela casa é divertido e garante muitas selfies com o décor.

Clean e divertido

Esse Halloween na sala ganhou decoração discreta e encantadora. Que tal adicionar aquele pisca-pisca que está guardado no armário e criar uma iluminação aconchegante?

Corredor assustador

Assustador não ficou! Mas sobrou charme nesse ambiente. A abóbora branca superelegante combinada aos grandes morcegos na parede ficou nota dez.

Para copiar!

Lembra dos galhos secos lá na dica cinco? Aqui ele ganhou menores proporções e foi parar no vaso. Os morceguinhos de papel são uma gracinha à parte. Vai bem na mesa posta, no aparador, na pia do lavabo…

Na redoma

Como borboletas de Halloween, os morcegos surgem em redomas sobre o aparador. Comprovando que o cada detalhe faz, sim, toda a diferença!