Pedras naturais brasileiras: 14 ideias para investir em revestimentos no décor

As pedras naturais brasileiras podem (e devem!) ser protagonistas na arquitetura e decoração de interiores. Sua diversidade de cores, texturas e acabamentos permite que cada projeto ganhe personalidade, reforçando a identidade dos espaços e a beleza da cultura brasileira.

Do quartzito Mont Blanc ao granito Álamo Navona, esses materiais conferem sofisticação e durabilidade aos ambientes, oferecendo um toque exclusivo que alia beleza à funcionalidade.

A seguir, você confere uma seleção de projetos assinados por arquitetos e designers que escolheram pedras naturais brasileiras para dar vida a cozinhas, salas de estar, banheiros e até áreas gourmet. Combinando técnica e estética, esses profissionais utilizam as pedras para criar espaços acolhedores, resistentes e visualmente impactantes.

14 inspirações de como decorar com pedras

No projeto do arquiteto Leo Romano, o quartzito Mont Blanc, da Decolores, destaca-se pela sofisticação e resistência. Com seu brilho perolado e tonalidade off-white, a pedra reveste piso, paredes, bancadas e até o teto na área da banheira, criando uma atmosfera de unidade e elegância.

Na sala de estar e jantar de um apartamento à beira-mar no Flamengo, a arquiteta Natalia Salla utiliza o granito rústico branco da Pagliotto para conferir uma rusticidade atemporal ao espaço. A escolha da pedra natural harmoniza com o clima praiano, adicionando tranquilidade e elegância ao projeto.

O escritório ConectArq, das arquitetas Thais Bontempi e Mirella Fochi, utilizou o granito álamo navona na bancada da cozinha e na área gourmet. A pedra traz elegância e durabilidade, valorizando o conceito sofisticado e funcional do projeto.

No projeto do arquiteto Jorge Elmor, o mármore branco Paraná adiciona um toque de luxo sutil ao ambiente. A pedra traz uma beleza atemporal, equilibrando a sofisticação com a leveza da paleta de cores.

A arquiteta Camila Palladino utilizou o mármore branco Paraná na bancada da cozinha, destacando a elegância natural da pedra. Combinando beleza e funcionalidade, o material confere ao espaço um toque de sofisticação e alta qualidade.

No projeto do arquiteto Daniel Santana, o mármore São Gabriel foi a escolha para as bancadas da cozinha de uma residência em Louveira, SP. Além de sua beleza, a pedra oferece resistência a riscos e manchas, sendo ideal para ambientes de alto tráfego.

O bar central do projeto do BMA Studio se destaca pelo uso do exótico quartzito Blue Deep, originário do Ceará. A peça é um ponto de atração e encontro, adicionando uma energia única e marcante ao ambiente.

No lavabo projetado pelo escritório Arqventura, o quartzito Taj Mahal confere elegância e personalidade. A pedra, com veios aparentes, combina com a iluminação sofisticada, criando um ambiente requintado e acolhedor.

No projeto de Natan Hostins Design, o granito Negresco Escovado foi escolhido para revestir grande parte das paredes. A pedra natural, além de prática na instalação, cria um efeito dinâmico de luz e sombra, reforçando a estética contemporânea do ambiente.

O escritório Landscape Jardins utilizou a rocha Basalto Ferrugem, extraída da Serra Gaúcha, para o piso. Produzida artesanalmente pela Pasinato, a pedra oferece alta resistência e facilidade na instalação.

No projeto de cozinha da Grecco, a pedra ônix, com iluminação embutida, destaca a marcenaria sob medida. A combinação confere ao ambiente uma estética refinada e contemporânea.

Para o salão de festas de um residencial, o escritório Woho Arquitetura utilizou o granito preto São Gabriel escovado na ilha e backsplash, garantindo um visual monocromático em tons de preto e cinza e reforçando a atmosfera sofisticada do espaço.

Na cozinha projetada por Juliana Sica, o mármore Donatello Polido, com seus veios sutis, traz leveza e luxo à bancada e à ilha central. A combinação de madeira e vidro acentua o design moderno e funcional do ambiente.

A arquiteta Camila Bischoff escolheu o granito preto Absoluto para a bancada da área gourmet, harmonizando com a paleta que inclui tons de madeira e preto. A pedra adiciona um brilho sutil ao espaço, criando uma composição elegante e acolhedora.

