Nãna Guimarães restaura o deslumbrante jardim de Burle Marx na CASACOR MG

Por Redação / CASACOR Atualizado em 13 out 2021, 08h48 - Publicado em 13 out 2021, 08h45

A CASACOR Minas Gerais 2021 convidou o verde ao redor do Palácio das Mangabeiras para ser um grande destaque da mostra deste ano! Para isso, a paisagista Nãna Guimarães foi convidada a restaurar o jardim do palácio que foi originalmente projetado por Roberto Burle Marx na década de 1950.

O espaço traz a essência do mestre, que proporcionava a valorização da flora brasileira para ser admirada e usada com plantas que dificilmente eram encontradas em jardins e praças do país.

Segundo a paisagista, o grande desafio do projeto foi justamente esse: encontrar as espécies nativas brasileiras utilizadas no esboço original de Marx.

“Obtive seis delas: guaimbé, camará, bela emília, trapoeraba roxa, giesta e agave. Espécies que a grande parte das pessoas desconhece”, revela Nãna. “Resgatar essas mudas foi a parte mais interessante do processo, pois elas deram texturas diferentes para o jardim deixando-o totalmente harmonizado”.

Com o objetivo de homenagear o criador do Jardim do Palácio das Mangabeiras, a paisagista projetou um ambiente somente com bromélias – espécie preferida de Burle Marx.

“As bromélias se adaptam bem ao sol pleno, exigem pouca rega e têm o poder de formar grupos de cores e texturas impressionantes, valorizando ainda mais o jardim”, conta.

Para Nãna, o paisagismo do Palácio das Mangabeiras não é só um espaço bonito ou uma fonte de estudo sobre o trabalho de Burle Marx, é também uma extensão da arquitetura modernista cheia de história e significado.

“Restaurá-lo é um grande prazer e uma grande responsabilidade onde coloco em prática todo meu conhecimento e minha sensibilidade para realizar um lindo trabalho e manter a essência do projeto original”, revela.

Serviço CASACOR Minas Gerais 2021

Período: de 14 de setembro a 31 de outubro de 2021

Horário: de terça a sexta, das 14h às 22h. Aos sábados, das 12h às 22h e aos domingos, das 11h às 20h

Local: Palácio das Mangabeiras – Praça Ephigênio de Salles, 01, Mangabeiras, Belo Horizonte/MG

Telefone: (31) 3286-4587

Ingressos e agendamento de visitas: https://casacormg.byinti.com/

Ingresso inteiro: R$ 70

Meia entrada: R$ 35

Finais de semana

Ingresso inteiro: R$ 75

Meia entrada: R$ 37,50