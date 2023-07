Dicas para incluir um carrinho de bar na decoração da casa

Funcional e elegante, o carrinho de bar é o item de decoração ideal para adicionar aquele toque sofisticado à casa. Além disso, se você é um amante de coquetéis, um entusiasta do vinho ou simplesmente aprecia um toque de classe em suas reuniões, essa peça será, além de charmosa, extremamente útil para receber os amigos.

Quando foram criados, na época da Inglaterra vitoriana, os carrinhos de bar promoviam momentos alegres no convívio entre amigos e familiares: sua função era dar suporte para a bebida consumida (e supervalorizada) na época: o chá. Nos tempos atuais, o carrinho segue com essa essência de compor o décor de ambientes de estar, mas com uma nova atribuição: dispor a seleção de bebidas e os copos que as acompanham.

Entretanto, engana-se quem atribui ao carrinho apenas a função de praticidade. Além de útil, a presença do carrinho chá/bar evoca a atmosfera clássica da época e destaca-se pelo design. A exemplo disso, a arquiteta Patricia Penna, do escritório @patricia_penna_arquitetura, é fã desse mobiliário e frequentemente recorre a ela em seus projetos.

“Sua presença extrapola a atribuição e atinge status de peça decorativa, servindo de apoio ocasional em determinados eventos ou ser mantido permanentemente na decoração do ambiente”, defende a profissional.

Como inserir um carrinho de bar/chá na decoração?

“Os carrinhos não precisam ficar somente em um cômodo, eles podem ser movimentados conforme a necessidade” Ana Rozenblit, arquiteta

O primeiro passo é escolher um local estratégico em casa para posicioná-lo. Pode ser na sala de estar, na varanda gourmet ou até mesmo em um canto da sala de jantar. Segundo Patricia Penna, a escolha mais certeira é incluir o carrinho na sala de estar ou no living, uma vez que esses espaços sociais são o centro de convivência de uma residência.

Além disso, as poltronas e sofás que comumente fazem parte desses espaços servem de assento para se degustar as bebidas ofertadas no carrinho, que normalmente são mobiliários leves, de fácil manuseio e podem ser transferidos para diferentes cômodos, sempre alinhados à ocasião.

Em festas e reuniões familiares, por exemplo, o carrinho pode ser utilizado como bar; em jantares, pode-se deixar uma jarra de água com copos para que os convidados possam servir-se, além de sustentar itens decorativos, como um arranjo floral.

Áreas externas: Em espaços como varandas e quintais também são bem-vindos, mas é preciso atenção devido ao clima. “Em se tratando de uma área aberta, com possibilidade de água e sol, materiais resistentes às intempéries são os mais indicados, como alumínio e fibras naturais”, aconselha Patricia.

No projeto acima, da arquiteta Patricia Penna, o carrinho de bar foi posicionado próximo às chaises, deixando tudo em um fácil alcance. Segundo a profissional, a peça de material reforçado consegue lidar com as ações do clima ao ar livre, enquanto estiver em exposição

A escolha do design perfeito

Em seguida, pense no estilo do carrinho de bar que melhor se adequa à sua decoração atual. Há uma variedade de opções disponíveis, desde modelos clássicos de madeira maciça até designs mais modernos com metal e vidro.

Acima de tudo, é importante escolher um estilo que complemente o restante do mobiliário. Afinal, além do seu caráter utilitário, é importante garantir que ele expresse o estilo de vida dos moradores. “Isso sempre permitirá uma composição mais singular e rica”, define a Patricia.

Como compor um carrinho de bar

Se a ideia for um móvel pensado para receber, comece com as bebidas. Seja uma seleção de vinhos, licores ou destilados, exiba suas garrafas favoritas. Use suportes adequados para mantê-las organizadas e visíveis. Adicione também uma variedade de copos e taças de diferentes estilos para diferentes tipos de bebidas.

Além das bebidas, inclua alguns elementos decorativos. Você pode inserir uma bandeja elegante com decantadores de vidro, coqueteleiras, mexedores e colheres de bar. Acrescente alguns livros de coquetéis ou revistas de vinho para inspiração. No momento de receber as visitas, vale dispor de um balde de gelo ou um suporte para garrafas resfriadas, para manter suas bebidas na temperatura ideal. Adicione também uma tábua de queijos e alguns petiscos para acompanhar as bebidas.

É possível ainda inclui-los na atmosfera da casa. Em seus projetos, a arquiteta sugere composições diversas, como combinar a peça com uma coleção de livros, vasos e até uma luminária charmosa. “Se o cliente for apaixonado por música, o carrinho é perfeito para receber uma vitrola acompanhada pelos discos preferidos”, exemplifica.

Se desejar, coloque pequenos enfeites, como velas, plantas suculentas ou até mesmo uma pequena obra de arte, para adicionar um toque pessoal ao carrinho.

Porém, por mais versátil que o carrinho possa ser, a arquiteta Patricia Penna deixa um alerta: cuidado para, no dia a dia, não acontecer o acúmulo desnecessários de objetos, resultando assim em uma descaracterização e saturação em seu visual.