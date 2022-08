O apê carioca da stylist Roberta Campos é cercado por natureza e garimpos

Desde menina, Roberta Campos foi incentivada pela mãe a ser uma mulher independente e dona de seu próprio caminho. Essa vontade pulsante de viver sempre refletiu em suas decisões. Aos 17 anos, trocou Diadema, onde nasceu, pela cidade mineira de Ouro Preto, para ingressar numa licenciatura em Artes Cênicas. “Num determinado momento, não estava mais fazendo sentido morar lá, não me identificava”, conta.

Assim, decidiu transferir-se para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e enxergou, desde o primeiro momento, que o estilo de vida carioca ia ao encontro do que buscava. Foi dessa forma também, de supetão, que se apaixonou à primeira vista pelo apartamento que vive hoje, no bairro de Santa Teresa.

“Precisava de um espaço maior por causa do trabalho, e também de mais tranquilidade. Antes, morava num conjugado na [rua] Siqueira Campos, ou seja, no meio da correria e do caos do Rio”, relembra a stylist de 28 anos. E foi por isso que, quando viu as fotos do espaço, já sabia que era ali que queria passar seus próximos anos, antes mesmo de visitá-lo.

“A janela me pegou muito, quando vi aquele cenário verde…”, suspira. “​Morar nesse apartamento me trouxe paz, uma forma de me conectar com a natureza. Às vezes nem sinto que estou na cidade, mas de longe você consegue ver a Penha e até o Maracanã”, detalha a vista privilegiada da qual compartilha há cinco anos. A paisagem faz parte da Área de Proteção Ambiental de Santa Teresa, denominação que o local recebeu da prefeitura em 1984. “É um bairro mágico, especial, como se fosse uma cidadezinha à parte, então, desde o início, a energia me cativou”, diz sobre a região, que é localizada no topo de uma colina.

Assim que chegou com a mudança, o único elemento que não a agradou no espaço de 70 metros quadrados foi o piso de ardósia. Fã de tons claros, ficou incomodada com a cor escura vinda do chão. Por isso, optou por paredes brancas, uma paleta monocromática e uma decoração clara.

Além disso, o verde não fica restrito ao espaço externo. Apaixonada por plantas, Roberta apresenta seus xodós no apartamento: Carlos, Cleito e Clebinho —sim, o trio de cactos ganhou até nome. “Carlos, o maior, me acompanha desde meu primeiro apê, ele era pequenininho e, hoje, está imenso. Em breve, vai tocar o teto”, se diverte sobre a planta que aparece abaixo.

ESTILOS PLURAIS

A formação em Artes Cênicas direcionou sua carreira para a moda, algo que sempre fez parte de sua vida de forma natural. “Me graduei com o objetivo de ser educadora, porque enxergo a arte como ferramenta de transformação. O meu TCC, inclusive, foi um minidocumentário sobre teatro na prisão”, relembra. Mas tudo mudou quando começou a trabalhar em uma loja de roupas. “Criar looks para os clientes fazia parte da minha personalidade. Junto a isso, passei a ser convidada para modelar e comecei a entender a função de uma figurinista”, conta a jovem, que, recentemente, foi responsável pelo figurino de videoclipes produzidos por rappers, como ​​​​Filipe Ret e MC Poze do Rodo.

Seu primeiro trabalho oficial na área foi oferecido pela amiga e atriz Isabella Santoni, na época em que atuava em Malhação, da TV Globo. “Ela me disse que gostava do jeito que me vestia, então me chamou para um teste: montar um visual que dialogasse com o momento que ela estava vivendo.” Além de stylist, Roberta é produtora de conteúdo (dá uma olhada no @camposroberta no Instagram) e assina campanhas de moda, principalmente ligadas ao DNA carioca. “É muito legal criar ao lado de marcas que ditam tendências na cidade onde vivo, é interessante ver a forma como elas causam impacto.”

Se na casa a sobriedade impera, nas suas araras de roupas — que se dividem entre peças pessoais e acervo de trabalho — não há muito espaço para o monocromático. “Eu sou uma pessoa de vários estilos. As peças mais coloridas e únicas são de acervo, mas no meu estilo pessoal tenho diferentes moods. Confesso que, se pudesse, seria igual ao meu apartamento, bem clean, mas não gosto de ficar presa numa coisa só. Então, faço aquilo que me dá vontade.”

“Amo garimpar espelhos usados. O meu favorito é o redondo, que reflete a natureza externa”

Seu olhar apurado para a estética foi também direcionado para os detalhes do apartamento, aprimorado ao longo dos anos por meio de muitos garimpos feitos em feirinhas de antiguidade e lojas de itens de segunda mão. “Sempre gostei de garimpar, tanto roupas, quanto móveis. Adoro ir na Praça XV e na Feira do Lavradio, tenho vários achados desses lugares, como uma máquina de escrever verde e uma câmera Olympus, que é linda e já registrou várias boas memórias.”

Um dos itens mais simbólicos é um mapa da Colômbia, emoldurado em madeira clara, acima do sofá. A peça, vinda de um antiquário, foi um presente de sua mãe logo que Roberta se mudou para o Rio. Já os patins representam um momento de conquista: o acessório esportivo foi comprado numa viagem à Michigan, quando Roberta foi selecionada para fazer residência artística no estado norte-americano. “Já andei com eles à beça em Copacabana; eu tive esse momento de andar de patins, agora faz parte da decoração.”

E é nesse oásis silencioso que Roberta consegue a tranquilidade necessária para fazer suas criações de moda e seguir um trabalho agregador — ela é também criadora do projeto 100 Minas Pretas, que reúne profissionais negras de áreas criativas. “Não me canso da vista da janela, amo a luz e o vento que entram, o calor que sinto aqui. Tudo me alimenta de alguma forma. É meu local de segurança, onde me sinto completamente em paz e ninguém me atinge… Ih, fiquei até emocionada.” Nós também!