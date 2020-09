Conheça o Brasil surrealista do sertão alagoano ao Vale do Jequitinhonha

Ah, a pluralidade cultural do nosso país… Do sertão alagoano ao Vale do Jequitinhonha, artesãos criam guiados por suas interpretações da vida. O resultado aparece em obras únicas, com muita personalidade.

Folclore e história

A festividade do povo nordestino está lindamente representada no banquinho de madeira. Disponível na @imaterial_artesanatobrasileiro, a peça é de Mito Artesão, como é conhecido o artista pernambucano Aldemir Elias do Nascimento. “Para mim, a arte é como o mar: quando começamos a criar, somos levados a vários caminhos”, diz ele. Mais cômica do que assustadora, a carranca de madeira de Jasson Gonçalves, de Belo Monte (AL), parece ter saído de uma fábula infantil – está à venda na @lojapaiol. Coloridos e realistas, o centro de mesa e o porta-copos (vermelhos) Vitória Régia, encontrados na @bemglo, são produzidos por artesãs das comunidades extrativistas da Amazônia, por meio de uma técnica de impermeabilização que utiliza látex orgânico.

Design com propósito

Confeccionado pelas mestras ceramistas do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, em parceria com o projeto @maos.movimento, o Filtro Cacto é símbolo dos prejuízos causados pela monocultura do eucalipto na região, que resulta em destruição ambiental e escassez de água.

Fauna, flora e festa

Uma viagem a Belém inspirou a designer gaúcha Paula Juchem (@paulajuchem_ ) a criar os candelabros Guaraná e Carambola, feitos de argila terracota. Já na Ilha do Ferro, famosa por abrigar grandes artesãos do sertão alagoano, Cícero desenvolve icônicas versões de madeira da escultura A Cabeça com Pássaro, disponível na @projetoterra.

TEXTO MARINA MARQUES | FOTOS ROBERTO SEBA | CONCEPÇÃO VISUAL MIRO BRANCO

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas