Casa com vista para as montanhas tem decoração neutra e elegante

Apesar de estar localizada em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, esta casa não é a residência de campo de uma família, mas sim a moradia oficial. O imóvel de 480 m2 fica no alto de um condomínio com vista privilegiada para as montanhas e belezas naturais da região, e foi o local escolhido por um casal e dois filhos adultos para viverem dias leves e felizes.

Os proprietários já moravam na casa, mas como sentiam a necessidade de atualizar o layout, entraram em contato com os arquitetos Diego Raposo e Manuela Simas, do escritório Diego Raposo + Arquitetos, para encomendar um projeto de renovação total, incluindo a decoração de todos os cômodos. “O layout antigo tinha muitas divisões internas, trazendo a sensação de que a casa era menor, e a decoração não representava mais o gosto dos moradores”, conta Raposo.

Então, a ideia central do novo projeto foi propor uma transformação geral, que mudou inteiramente a casa, sendo necessário uma nova estrutura para atender o novo conceito de amplitude e contemporaneidade.

O projeto contemplou nova setorização para os ambientes da casa, aberturas e esquadrias maiores para trazer mais iluminação natural e melhorar a integração da casa com a área externa, reforma e ampliação da área gourmet e da piscina, novo acesso e nova fachada.

Quanto à materialidade, entraram em cena o uso de elementos e texturas naturais que trouxeram mais rusticidade, aconchego e calma para a casa, como a pedra de aré, cimento queimado e madeira tauari.

No novo layout, o pavimento térreo foi definido inteiramente para uso social com ampla sala de estar, cozinha e sala de jantar totalmente integrados, enquanto o segundo pavimento foi reservado para as suítes, trazendo mais privacidade para os moradores.

No projeto paisagístico, foram usadas espécies nativas da mata atlântica, bioma característico dessa região.