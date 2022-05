Com décor atemporal, espaço de 43 m² traduz o jeito carioca de morar

Após cinco anos longe da mostra, a dupla Adriana Valle e Patricia Carvalho, da Migs Arquitetura, retorna à CASACOR Rio um com trabalho que descrevem como 100% autoral: “não apenas o projeto de interiores é nosso, mas também todo o desenvolvimento de móveis, a iluminação indireta, tapete, etc”, explica Patrícia. Isso traduz o trabalho personalizado que ela e sua sócia exercem em cada projeto e, nesse Jardim de Inverno, localizado dentro do icônico casarão do Instituto Brando Barbosa, no Jardim Botânico, RJ, não seria diferente.

Ao todo são 43 m² que podem ser caracterizados como um estilo atemporal, onde o verde (proporcionado pelas grandes janelas originais da casa), os toques de cor e a descontração representam o jeito carioca de morar, mostrando que várias coisas juntas combinam.

É um espaço com múltiplas funções: relaxar, ler, receber, conversar, estudar… Entre os lançamentos que Adriana e Patricia trazem para a mostra, estão todo o mobiliário onde a madeira é a protagonista. Além disso, cortinas e almofadas também foram criadas pela dupla, bem como o tapete que merece destaque por sua solução sustentável, feito a partir da sobra de rolhas. “Quando criamos um projeto, seja de arquitetura, décor, marcenaria ou mobiliário, pensamos não apenas na função estética, mas também na funcionalidade”, explica Adriana.

Adriana Valle e Patricia Carvalho trabalham juntas desde 2006; amigas de infância, tiveram trajetórias muito diferentes antes de se unirem no escritório Migs Arquitetura. Adriana, carioca, arquiteta formada em 1993 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sempre trabalhou com arquitetura e interiores, tendo passado por vários dos principais escritórios de arquitetura do Rio de Janeiro, acumulando experiência em projetos multifamiliares, comerciais, residenciais e de urbanismo. Enquanto isso, Patrícia, também carioca, cursou Economia e por vinte anos foi executiva do mercado financeiro. Em paralelo, exercitava sua paixão pelo design de interiores em suas casas, sempre acompanhada pela amiga e futura sócia. Em 2007 foram convidadas a participar da CASACOR e agora retornam ao evento carioca.