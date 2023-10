Barra Funda: a ascensão de um novo circuito de arte e design

Atualizado em 7 out 2023, 17h14 - Publicado em 8 out 2023, 08h04

Se há alguns anos a Barra Funda não estava na rota de passeios dos turistas e moradores de São Paulo, atualmente o bairro é destino certo para os apaixonados por arte, design e decoração.

A região central, repleta de galpões abandonados com pé direito alto e boa iluminação natural, tem atraído artistas e designers em busca de um ambiente agradável e com bons preços para montar seus ateliês e galerias.

O movimento que já vem ocorrendo desde 2019 ganhou ainda mais força no pós-pandemia. E prova disso são os nove espaços de arte e design que listamos abaixo para você incluir no seu passeio pelo bairro.

Galeria Tato

Fundada em 2010 por Tato DiLascio, a Galeria Tato se firmou como um expoente para artistas efervescentes e multidisciplinares, que possuem grande afinidade com as questões atuais da arte contemporânea, na sua vertente mais experimental, livre e aguçada. A galeria tem como principal objetivo trabalhar a inclusão de artistas no sistema da arte, com projetos expositivos, curadorias especiais e na comercialização das obras. Seu espaço físico conta com uma vasta programação, com exposições ao longo do ano todo.

R. Barra Funda, 893 – Barra Funda – São Paulo/SP galeriatato.com

Galpão 556

O Galpão 556 foi inaugurado em novembro de 2022 pelas mãos da colecionadora Daniela Tonetti. A galeria foi criada para ser um espaço na cidade para divulgação de novos artistas e também de talentos já em evidência no mercado. O Galpão 556 desenvolve eventos e exposições bimestrais. Até 21 de outubro está em cartaz a mostra Aidagara – o entrelugar, individual da artista Claudia Kiatake.

Rua Lavradio, 556 – Barra Funda – São Paulo – SP

Usina Luis Maluf

Inaugurada com o projeto de Residência Artística, em junho de 2021, a Usina Luis Maluf emergiu como espaço de fomento e incentivo à produção. Traz como pilares principais a formação artística e acesso à arte, considerando-se um espaço de construção, debate e acesso à pluralidade da cultura brasileira.

O espaço é utilizado tanto para a construção de ateliês durante a Residência Artística e produção dos artistas representados pela Galeria, quanto para exposições coletivas e individuais das mais diversas linguagens artísticas. Artistas como Cranio, Finok e Shizue Sakamoto já tiveram suas exposições ali.

R. Brg. Galvão, 996 – Barra Funda – São Paulo – SP luismaluf.com/

Fortes D’Aloia & Gabriel

Fundada como Galeria Fortes Vilaça em 2001, a Fortes D’Aloia & Gabriel estabeleceu-se como uma das principais galerias de arte contemporânea do mundo, mantendo uma programação dinâmica de aproximadamente 15 exposições por ano, além de presença marcante nas principais feiras de arte. Em cartaz até 14 de outubro está a individual libera abstrahere, do artista Rodrigo Cass.

Rua James Holland, 71 – Barra Funda – São Paulo/SP fdag.com.br

Humberto da Mata

O designer Humberto da Mata, pesquisador de técnicas manuais, desenvolve objetos em pequena escala de produção, com o auxílio de artesãos e pequenas indústrias locais. Suas peças, de cerâmicas a móveis, nascem em seu ateliê na Barra Funda. Visitas devem ser agendadas.

R. Cônego Vicente Miguel Marino, 424 – Barra Funda – São Paulo/SP humbertodamata.com/

Estúdio Rain

No mesmo galpão de Humberto, também está o Estúdio Rain, criado em 2015 pela designer de produto Mariana Ramos e o arquiteto Ricardo Innecco. O trabalho da dupla contempla uma variedade de projetos, tanto autoiniciados quanto colaborativos.

Os dois nasceram e estudaram em Brasília, tendo vivenciado um contexto urbanístico e arquitetônico modernistas. A abundância dos espaços vazios, a monumentalidade urbana e o caráter escultórico das construções que permeiam sua cidade natal são referências que refletem no vocabulário do Estúdio. Visitas devem ser agendadas.

R. Cônego Vicente Miguel Marino, 424 – Barra Funda – São Paulo/SP estudiorain.com/

NODA Cozinha

NODA é uma loja virtual de objetos para cozinha. A gama de produtos é composta por peças de produção própria e uma curadoria de outros objetos criteriosamente escolhidos. O trabalho da marca é baseado em dois propósitos: seleção de itens e simplificação dos processos. A visita ao showroom da marca pode ser agendada via DM no Instagram @nodacozinha ou através do e-mail contato@nodacozinha.com.br.

R. Boracéia, 167 – Barra Funda – São Paulo/SP nodacozinha.com.br/

Rodrigo Silveira

Rodrigo é designer e marceneiro. Desenha e produz peças de mobiliário com linhas retas, madeira maciça, técnicas de marcenaria tradicional e uma constante preocupação com a durabilidade de suas criações, tanto no que se refere à qualidade da produção, quanto à temporalidade dos seus desenhos. As visitas ao seu galpão devem ser agendadas.

Rua Boracéia, 170 – Barra Funda – São Paulo/SP rorodrigoquefez.com.br/

Galeria Verniz

A Verniz, criada por Paulo Bega, Fábio Matheiski e Luciano Tartalia, ocupa um novo endereço na Barra Funda. A chegada da galeria e grande parte de seu acervo ao novo point do design na capital paulista marca também os seus dez anos de existência.

Reconhecida por apresentar ao público peças garimpadas do mobiliário brasileiro, a Verniz agora tem realizado parcerias com marceneiros da região, que devem expor seus melhores trabalhos nessa fase de inauguração. Antes ocupada por uma funilaria, a nova área da Verniz tem 730 metros quadrados. O pé-direito chega a 8 metros de altura em seu ponto central. Durante a reforma, foram resgatados aspectos originais e históricos do ambiente, típicos das casas dos antigos comércios do bairro.

Rua Lopes Chaves, 243 – Barra Funda – São Paulo/SP