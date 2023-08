Obras de arte na decoração: como incorporar e valorizar as peças

A decoração de interiores é uma manifestação artística por si só, onde cada escolha de cor, móvel e acessório contribui para a criação de um ambiente único e receptivo. Entre os elementos mais poderosos na criação de um espaço visualmente atraente e expressivo estão elas: as obras de arte na decoração.

A incorporação de obras em diferentes espaços pode transformar a atmosfera de uma sala, acrescentando personalidade, profundidade e emoção. A seguir, trazemos 10 dicas valiosas sobre como incorporar essas peças em diversos ambientes, trazendo mais personalização e criatividade para o lar. Confira:

1. Escolha a arte com intenção

Antes de começar a decorar com obras de arte, é importante definir qual é a intenção por trás da escolha de cada peça. As obras de arte podem transmitir diferentes emoções e estilos, desde o clássico até o contemporâneo, do abstrato ao figurativo. Pense sobre a mensagem que deseja transmitir no espaço e escolha obras de arte que reflitam essa mensagem de forma coerente.

2. Crie um ponto focal

Uma das maneiras mais eficazes de incorporar obras de arte em um ambiente é usá-las como um ponto focal. Escolha uma parede proeminente ou um espaço vazio e coloque uma peça de destaque.

Isso não apenas atrairá a atenção, mas também servirá como âncora para o restante da decoração. Pode ser uma pintura impressionante, uma escultura intrigante ou mesmo uma composição de várias peças menores.

3. Combine cores e temas

“A arte trata de temas subjetivos, sensíveis e diversos, cada pessoa lê uma obra de forma particular e algumas obras reverberam na gente e outras não. Quando nos identificamos com a obra e decidimos levá-la para nossa casa, sinalizamos parte da nossa personalidade.” Vinícius Brito, curador da galeria Casa Albuquerque

A combinação de cores e temas entre as obras de arte e o ambiente é crucial para criar uma harmonia visual. Pense na paleta de cores predominante no espaço e escolha obras de arte que contenham elementos dessa paleta.

Além disso, considere o tema geral da decoração. Por exemplo, em um ambiente contemporâneo, uma obra de arte abstrata pode ser mais adequada, enquanto em um espaço clássico, uma pintura figurativa tradicional pode se encaixar melhor.

Mas é importante não deixar a combinação pautar a criatividade. Conforme afirma Vinícius Brito, curador da galeria de arte Casa Albuquerque (@casa_albuquerque), a arte trata de particularidades.

“Acredito que nossa escolha de aquisição e inserção de obras de arte não deva ser pautada inicialmente na combinação das peças com o ambiente. A arte trata de temas subjetivos, sensíveis e diversos, cada pessoa lê uma obra de forma particular e algumas reverberam na gente, e outras não. Quando nos identificamos com a obra e decidimos levá-la para nossa casa, sinalizamos parte da nossa personalidade, deixando assim a parede ou o ambiente com a nossa assinatura. Uma vez que esse processo acontece, nos voltamos para os exercícios de composição abordados nas perguntas anteriores.”

4. Brinque com tamanhos e proporções

“Cada peça representa um artista, estilo e alusões únicas que podem revelar até mais do que se espera do morador, e que com certeza, trarão cor, textura, estilo e estrutura quando bem-posicionadas, podem se tornar o ponto de destaque no local ou ser um complemento charmoso no décor.” Ieda e Carina Korman, arquitetas

A variação de tamanhos e proporções é uma técnica eficaz para adicionar dinamismo e interesse visual. Combine peças de diferentes tamanhos e formas para criar uma composição visualmente agradável. Um arranjo assimétrico de quadros ou esculturas pode adicionar um toque de criatividade e originalidade ao espaço.

Conforme aconselham as arquitetas Ieda e Carina Korman, do escritório Korman Arquitetos, na escolha de um décor mais artístico, é importante ter em mente o tamanho e o formato do espaço disponível, pois grandes peças de arte podem saturar um espaço pequeno, enquanto peças menores ficam invisíveis em áreas mais extensas.

5. Misture diferentes trabalhos e texturas

A mistura pode enriquecer a estética do ambiente. Combine pinturas a óleo, fotografias, gravuras e até mesmo peças tridimensionais, como cerâmicas ou esculturas em metal. Essa diversidade de elementos pode adicionar profundidade e complexidade à decoração, tornando-a mais envolvente e intrigante.

6. Considere a altura do quadro

A altura em que você coloca suas obras de arte é importante para otimizar a visualização e o impacto. Em geral, as obras de arte devem ser posicionadas ao nível dos olhos, o que geralmente fica a cerca de 1,60m do chão. No entanto, em espaços com pé direito alto, você pode experimentar pendurar obras de arte um pouco mais alto para criar uma sensação de amplitude.

Outra dica importante é não se prender a fazer tudo tão perfeitamente alinhado. “É comum acharmos que as obras necessariamente devem estar centralizadas com o mobiliário da sala, seja sofá, cadeiras ou mesas. Uma opção é deslocar a obra na composição, seja alinhada com as extremidades dos móveis ou até mesmo dispostas e/ou apoiadas em prateleiras, estantes ou nichos”, aconselha o curador Vinícius Brito.

7. Aposte na criação de uma gallery wall

“A parede principal, ou seja, a primeira parede que a pessoa olha quando entra no ambiente, é a mais adequada para comportar a gallery wall.” Bia Venâncio, arquiteta

Uma gallery wall é uma excelente maneira de exibir várias peças de arte em uma mesma área. Você pode criar uma galeria de quadros com molduras diferentes, tamanhos variados e estilos diversos.

Organize as peças de forma equilibrada, considerando o espaçamento entre elas. Isso não apenas preencherá uma parede vazia, mas também criará um ponto focal intrigante.

“Uma dica para não deixar a parede poluída é padronizar três tipos de molduras ou manter um padrão do estilo de pintura ou até da paleta de cores. Além disso, antes de você pregar os quadros na parede, vale a pena recortar papel pardo com os tamanhos e testá-los, bem como decidir como você quer organizá-los: alinhando pelo eixo ou emoldurando todos eles dentro de um retângulo imaginário”, recomenda a arquiteta Bia Venâncio, do Tune Arquitetura, escritório integrante da Archademy Distrito Federal.

8. Iluminação para obras de arte

A iluminação é crucial para destacar suas obras de arte. Use luzes direcionais ou spots para realçar as peças de maneira eficaz. Ela também pode criar jogos de sombras e realces, adicionando dimensão e dramaticidade ao espaço.

As arquitetas da Korman Arquitetos reforçam o poder de uma iluminação direcionada, que também é válida para prestigiar as obras. “Por exemplo, utilizar luzes embutidas para destacar toda a parede de uma gallery wall fotográfica”, aconselham.

9. Pense além das paredes

Não limite a incorporação de obras de arte apenas às paredes. Móveis, como mesas de centro, prateleiras e aparadores, também podem ser excelentes plataformas para exibir peças artísticas. Esculturas, vasos decorativos ou até mesmo livros de arte podem ser dispostos com cuidado para criar um visual cativante.

Além disso, é possível sair do óbvio também em relação ao cômodo. Por que se limitar ao estar e ao quarto, por exemplo? “Incorporar um toque de arte no décor de interiores garante maior importância e valorização dos ambientes, seja ele qual for”, define a arquiteta Carina Korman. Para um melhor entendimento e escolha, ela dá dicas para cada cômodo:

Cozinha : considere a temática gastronômica e o estilo arquitetônico da cozinha na hora de escolher o item: quadros ou gravuras vintage são boas pedidas;

: considere a temática gastronômica e o estilo arquitetônico da cozinha na hora de escolher o item: quadros ou gravuras vintage são boas pedidas; Hall : procure uma peça chamativa e convidativa que possa receber as visitas com sua exibição, como pinturas, fotografias e esculturas;

: procure uma peça chamativa e convidativa que possa receber as visitas com sua exibição, como pinturas, fotografias e esculturas; Salas e livings : criatividade sem medidas! É possível misturar todos os tipos de obras e criar uma exposição particular ou um gallery wall com fotografias, pinturas em óleo e acrílico, artes abstratas e elementos naturais;

: criatividade sem medidas! É possível misturar todos os tipos de obras e criar uma exposição particular ou um gallery wall com fotografias, pinturas em óleo e acrílico, artes abstratas e elementos naturais; Banheiros : cuidado com a umidade, empregue peças de materiais resistentes ao vapor, pois quadros podem se perder com o tempo;

: cuidado com a umidade, empregue peças de materiais resistentes ao vapor, pois quadros podem se perder com o tempo; Quartos: ambientes mais íntimos podem reservar peças mais pessoais e afetivas para o morador, de cores e texturas diversas.

Além disso, segundo a arquiteta Bia Venâncio, o lavabo costuma ser um ambiente menos óbvio, mas que costuma abraçar muito bem uma obra graças à tendência da “mirror selfie” (autorretrato feito no espelho). “Esculturas delicadas podem substituir os quadros e, em alguns casos, as pinturas feitas à mão traduzem muito bem o perfil do morador”.

10. Personalize

Considere a possibilidade de adicionar um toque pessoal à decoração, encomendando ou criando suas próprias obras de arte. Isso pode ser especialmente significativo em espaços íntimos, como quartos e escritórios. Obras de arte personalizadas podem refletir suas paixões, memórias e individualidade, tornando a decoração verdadeiramente única.

Sobre a busca pela personalização, Ieda Korman reforça a importância de escolher itens com significado, pois, segundo ela, “nada melhor do que a arte para mostrar o melhor de nós, e a escolha de cada peça vai refletir um pouco de quem é o morador daquele lugar”. Entretanto, a arquiteta faz o alerta: “É preciso escolher com sabedoria para combinar harmoniosamente com o restante do espaço. Tudo é permitido, mas nem tudo ficará bom”.

Por fim, lembre-se de que não há regras rígidas e rápidas na decoração com arte; o processo é uma jornada criativa que deve refletir sua individualidade e estilo pessoal.

