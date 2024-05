CASACOR São Paulo: Conjunto Nacional recebe evento a partir de 21/05

O Conjunto Nacional recebe, de 21 de maio a 28 de julho, mais uma edição da CASACOR São Paulo. A maior plataforma cultural de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas propõe, neste ano, uma reflexão sobre o futuro.

Com o tema “De Presente, O Agora“, a mostra convida profissionais, o público e todo o segmento a refletir sobre como as nossas decisões cotidianas impactam as próximas gerações.

A 37ª edição do evento promete novidades, como a ocupação de novas partes do Conjunto Nacional. O terraço, no primeiro andar do prédio, é uma das áreas estreantes que receberá ambientes, desta vez mais iluminados e com vista para a Avenida Paulista.

Serão aproximadamente 8.000 m² — um circuito um pouco menor do que em 2023, tornando a experiência mais confortável e intimista. Ao todo serão 68 ambientes, divididos entre lofts, estúdios, jardins, praças e ilhas de bem-estar, além de restaurantes, bar secreto, café, lojas e mais.

Continua após a publicidade

No elenco de profissionais, nomes consagrados no mercado como Fernanda Marques, Ana Weege e Rosa May Sampaio, e também revelações, como Letícia Granero, Mandril Arquitetura, Carol Miluzzi e mais.

SERVIÇO CASACOR SÃO PAULO 2024

Quando: de 21 de maio a 28 de julho de 2024

Onde: Conjunto Nacional, Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César, São Paulo – SP, 01311-940

Ingressos à venda pelo casacor.abril.com.br