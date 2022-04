Casa da Mata é um refúgio iluminado, fresco e marcado pelo verde As grandes proporções da Casa da Serra não impediram Júnior Piacesi de criar um lar acolhedor e confortável. O projeto, que integra esta edição da CASACOR Minas Gerais, é um refúgio para momentos de reclusão que ocupa uma área total de 320 m².

A madeira, que percorre toda a extensão do projeto em painéis bem distribuídos pelo teto e pelas paredes, traz conforto visual e acolhimento. Já o couro aparece com destaque no living com o sofá Fardos, do Atelier Ricardo Fasanello.

No centro da composição, está posicionada uma jabuticabeira em local estratégico para receber luz solar em abundância e até mesmo água da chuva. Fechada por painéis de vidro, a residência é toda iluminada e convida o verde para seu interior, dissolvendo as barreiras entre a casa e o jardim que a cerca.

Continua após a publicidade

Além do vidro, Piacesi apostou nos brises metálicos para conferir ainda mais ventilação e iluminação natural dentro da residência. Partindo do conceito modular, toda a estrutura metálica é de montagem rápida, com placas de cimento no piso e rasgos de luz no teto.

Serviço:

CASACOR Minas 2022

De 09 de agosto a 25 de setembro de 2022

Palácio das Mangabeiras

Rua Prof. Djalma Guimarães, 157 – Belo Horizonte

contato@casacorminas.com.br