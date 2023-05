Aromas para a casa: o que eles revelam e como utilizá-los

“Ter uma fragrância especial para a casa se tornou algo relacionado – também – à afirmação da identidade das pessoas que moram ali.” É dessa forma que Fábio Ottaiano, sócio fundador da L’envie Parfums define a importância dos aromatizadores dentro dos lares. Mas não para por aí, o especialista também ressalta o sentimento de casa limpa, a busca holística por equilíbrio e calma, e o senso de prazer.

Se os cheirinhos para o lar já eram populares antes, após a pandemia eles tornaram-se parte do passo a passo de faxina e manutenção da limpeza. Mas não são sempre os mesmos aromas, certo? Certo! Existem tendências até no universo dos perfumes para casa. “Estas tendências são pautadas pelos movimentos socioeconômicos, comportamentais e detectadas por grandes empresas de inteligência de mercado e players internacionais de fragrâncias e ingredientes, como a Symrise”, explica Fábio, que também destaca quatro movimentos em alta

. 1. Fragrâncias verdes: fragrâncias naturais ou com os chamados sintéticos do bem. Com componentes químicos, mas que são biodegradáveis ou renováveis. Fragrâncias funcionais e bem-estar: fragrâncias que, além de perfumar, também oferecem algum tipo de benefício conectado ao bem-estar, como mudar o humor, relaxar, estimular, energizar etc. Fluidez de gênero: t em crescido nas marcas a não-definição do gênero para perfumaria para o corpo. Transparência: é também uma tendência apresentar a lista de ingredientes das criações, deixando transparente para o consumidor

Ainda que os movimentos apontados acima estejam em alta, as tendências são tidas como recortes dentro desses quatro tópicos. Por exemplo, os óleos essenciais seguem como destaque esse ano, apoiados na categoria de fragrâncias verdes. “Outra grande tendência será em direção aos aromas ‘limpos’, ‘fresh’. Fragrâncias frescas e arejadas, como frutas cítricas e pepino. As pessoas estão procurando maneiras de criar uma atmosfera refrescante em suas casas, e esses tipos de fragrância ressaltam isso”, aponta o especialista. Mas quem também bate à porta são os aromas marcantes, como canela ou cravo, amadeirados, ou flores como jasmim e rosa. “São notas ousadas e intensas e que causam um impacto quando você entra em uma sala”, explica.

Como aromatizar a casa

Será que o ideal é apostar em um único aroma para todos os ambientes do lar ou em um para casa? “Não existe algo ideal, isso é bem pessoal, mas o que observamos é que geralmente as pessoas gostam de criar uma ‘identidade perfumada’ em cada cômodo para mudar o clima com base no espaço”, revela Fábio.

No entanto, o que pode impactar nessa decisão é o tamanho do lar e de cada ambiente. “Se você tem uma sala grande, é mais interessante uma fragrância mais forte para preencher o espaço. O produto final também reflete nisso, se é um difusor, com perfumação constante ou um home spray, ou vela etc.”, explica.

Qual fragrância utilizar?

Ainda que o perfume seja algo muito pessoal, existem algumas notas olfativas que são mais reconhecidas em alguns ambientes por estarem associadas a sensações que dialogam com aquele espaço. Fábio indica abaixo quais são elas:

Lavanda, jasmim, notas quentes como fava tonka e baunilha: podem trazer mais tranquilidade e, por isso, geralmente funcionam muito bem nos quartos de dormir. Amadeirados e ambarados: trazem elegância e competitividade, funcionam bem em escritórios e salas mais sofisticadas. Notas cítricas como mandarina, bergamota, limão, grapefruit e notas aromáticas como o manjericão: estão associadas à energia e felicidade, são curingas e funcionam bem em muitos ambientes, sobretudo em salas onde recepcionamos e cozinha.

Lembre-se de escolher aquilo que mais gosta, sejam aromas florais, cítricos ou amadeirados. Afinal, como falamos no início da matéria, as fragrâncias reforçam a personalidade dos moradores do lar.