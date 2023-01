7 banheiros com box incríveis para te inspirar

“Chuveiros tipo box incríveis” – esse é um dos termos presentes no relatório de tendências 2023 do Pinterest. Fácil de entender! Afinal, quem não sonha com um banheiro lindo e relaxante para viver um banho aconchegante diariamente?

Trocar revestimentos, incluir plantinhas e uns quadros pode ser a solução. Em casos com um orçamento maior, a reforma total do espaço promete aquela transformação de encher os olhos. Independentemente do budget, o primeiro passo é buscar inspirações. Para ajudar, reunimos sete banheiros com box incríveis. Confira!

Neste projeto, a instalação do box e do trilho para as folhas de vidro não atrapalhou a composição estética de revestimento proposta pelo Studio Tan-gram. Os azulejos azuis formam uma faixa de destaque e contam ainda com um nicho. O ambiente ganhou um toque industrial com o cimento queimado e o chuveiro central de teto.

A ideia de levar esquadrias para o banheiro veio da Amuneal, fabricante norte-americana de móveis e acessórios para casa. No entanto, é fácil reconhecer a inspiração no décor escandinavo. A proposta, além de estética, inclui manter o vapor quentinho dentro do box. Que tal?

Nesta sala de banho, as janelas são os destaques do projeto assinado pela arquiteta Patrícia Penna. O box piso-teto engloba uma delas e foi projetado bem de frente para o espelho e as pias, com cubas duplas, garantindo a sensação de amplitude do ambiente.

Continua após a publicidade

Outra ideia com esquadrias é essa assinada pela designer Michelle Dirkse. O ambiente amplo permitiu a instalação de dois chuveiros. Totalmente revestido com ladrilhos, a estrutura ganhou um banco de apoio e um nicho. Além das plantinhas supercharmosas!

No projeto assinado pelo escritório Korman Arquitetos, o banheiro foi bem dividido, com área do vaso sanitário, box da ducha e, por fim, uma banheira freestanding convidativa. Aqui o espaço foi ampliado e feito com acabamento de alvenaria, bancada de mármore travertino romano e no box porcelanato que imita madeira. O resultado combina ares rústicos e aconchegantes. Curtiu?

Neste banheiro com decoração vintage é difícil definir o protagonista da cena. A pintura no teto chama atenção, sem dúvidas, mas os ladrilhos verde-musgo da área de banho também brilham os olhos. Não há como deixar de mencionar o gabinete da pia e os elementos ao redor, como o espelho e as arandelas. Difícil escolher um detalhe favorito.

Para finalizar, impossível não se encantar com a luz natural que entra nesse banheiro assinado pela arquiteta Isabella Nalon. Por aqui, o destaque fica por conta da claraboia e da grande janela dentro do box. Um banho relaxante todos os dias!