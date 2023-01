5 dicas para montar a sala de TV perfeita

A sala de TV ou home theater é o lugar ideal para reunir os amigos ou a família para uma boa sessão de cinema em casa nos finais de semana. Então, vale a pena caprichar na decoração deste ambiente para garantir conforto e praticidade. Móveis versáteis, a distância correta entre o sofá e a tela são alguns dos pontos que atenção. Para saber tudo sobre o assunto, falamos com a arquiteta Aiê Tombolato.

Antes das dicas, Aiê explica que a sala de TV pode desempenhar o papel duplo e ser um ambiente para curtir filmes e programas e também ser uma área social para receber visitas. “Depende muito da personalidade do morador e daquilo que é almejado. Talvez alguns prefiram uma sala de TV à parte, enquanto outros priorizem essa combinação, que é cada vez mais comum”, explica a arquiteta.

A seguir confira cinco dicas para levar em consideração na hora de projetar sua sala de TV ou home theater.

1. Iluminação

Tentar assistir televisão e encarar o seu próprio reflexo na tela não é uma experiência agradável. Por isso, a atenção com a incidência de luz, seja ela natural ou artificial, é essencial para definir o mood do ambiente. “No caso de janelas, cortinas e persianas são um ótimo recurso para amenizar a claridade, especialmente nos momentos mais intensos do dia. Já com spots, o melhor é evitar que eles sejam direcionados diretamente para a tela”, afirma a arquiteta. Dica de ouro: luzes quentes são ótimas para áreas com TVs e conferem sensação de aconchego e acolhimento.

2. Tamanho da televisão e posicionamento do sofá

Para que não haja desconforto e, até dores no pescoço ou nas costas, durante o momento de descontração, a TV precisa ser posicionada em uma distância adequada do sofá. “Esse afastamento vai depender das dimensões da TV, mas os próprios fabricantes sugerem a medida, baseando-se na profundidade da tela”, diz Aiê. De acordo com a arquiteta, é fundamental respeitar esse parâmetro.

3. Distância entre móveis

A disposição do mobiliário deve fluir bem, prezando pela funcionalidade de cada peça e pelo espaço de circulação, especialmente quando houver a movimentação de vários convidados. Um detalhe que exemplifica este tópico é a mesinha de centro: se ela se encontra muito afastada do sofá, perde a praticidade, pois as pessoas não conseguem facilmente alcançar os aperitivos e bebidas disponíveis ali. Como regra, Aiê gosta de usar um distanciamento máximo de 60 cm.

4. Mobiliário versátil

Quem curte receber e está sempre com os amigos em casa, pode apostar em móveis multifuncionais, como um banco que pode servir, também, de mesinha de apoio – ideais para deixar algum item pessoal ou apoiar um prato de comida. Há nas lojas pequenas mesas de encaixe que conseguem mudar de lugar, dependendo da disposição da sala, e permitem que o ambiente se adapte às necessidades daquele momento.

5. Conforto

O último item da lista, porém, o de maior importância para a arquiteta: “não tem nada mais significativo do que o investimento em peças confortáveis, que abraçam e acolhem. Seja no sofá e nas poltronas ou em pequenos detalhes, como o tapete – nessas ocasiões descontraídas, o chão acaba se tornando o ‘cantinho’ escolhido por alguns convidados –, e as almofadas, esse aspecto é a estrela-guia do décor de um bom home theater. Afinal, são duas ou mais horas que serão passadas em frente à telinha”, finaliza.