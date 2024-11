7 aspiradores de pó que estão com ótimos descontos na Black Friday

Está pensando em comprar um aspirador de pó ou trocar por um novo? Então aproveite as ofertas da Black Friday 2024, um dos maiores eventos comerciais do ano! O mês de novembro está cheio de ótimas promoções, principalmente para quem busca eletrodomésticos com os melhores preços.

O setor de eletrodomésticos é um dos mais procurados pelos consumidores na data pelas reduções expressivas de preço. Se você está em busca de um modelo que facilite sua rotina, a Black é a melhor oportunidade para garantir com um menor preço.

Selecionamos as maiores promoções de aspiradores em pó na Amazon. Aqui você encontra modelos recomendados com descontos significativos, para garantir um produto de qualidade com o melhor custo-benefício.

Veja as ofertas de aspiradores de pó para a Black Friday 2024 e aproveite:

Aspirador de Pó Vertical Philco Ciclone Force Com quase 25% de desconto, esse aspirador possui 1250W de potência e 70 dB de nível de ruído. Possui 1,2L de capacidade de dispensa, sem necessidade de usar saco descartável. Seu fio tem 5 metros, para facilitar a limpeza. Compre agora: Amazon - R$ 212,40

WAP Aspirador de Pó Robô Com mais de 15% de desconto, o aspirador robô tem 30W de potência e 72 dB de ruído. Possui função aspirador de pó, MOP, conectividade com Alexa e sensores para uma melhor limpeza. Seu design baixo e diferentes modos de limpeza facilitam ainda mais sua rotina. Compre agora: Amazon - R$ 1429,90

Continua após a publicidade

WAP Aspirador de Pó e Água Com 15% de desconto, sua potência é de 1400W e seu nível de ruído fica entre 92 dB e 96 dB. Seu reservatório de 10L e seu fio de 5 metros tornam a limpeza mais prática. Compre agora: Amazon - R$ 242,90

Aspirador WDL 1 Karcher Com mais de 20% de desconto, o aspirador conta com potência de 1500W. Aspira pó, líquidos e tem também a função de soprador. Seu tanque tem armazenamento de 10 litros e acompanha acessórios para diferentes tipos de limpeza.

Compre agora: Amazon - R$ 236,00

WAP Aspirador de Pó Vertical HIGH SPEED Com mais de 20% de desconto, o aspirador vertical possui 1350W de potência e ruído de 83 dB. Sua alça e acessórios são alternáveis e facilitam ainda mais as formas de limpar. Compre agora: Amazon - R$ 155,90

WAP Aspirador de Pó Vertical SILENT SPEED Com quase 20% de desconto, sua potência é de 1350W de potência e ruído de 83 dB. Seu reservatório de 1,2L e bico com rotação 360° facilitam a limpeza. Compre agora: Amazon - R$ 169,90

Continua após a publicidade

Aspirador de Pó Britânia Com quase 20% de desconto, a potência do aspirador é de 1250W. Acompanha acessórios para diferentes tipos de limpeza e sacos para o pó. Compre agora: Amazon - R$ 179,90

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.