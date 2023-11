Black Friday: Procon divulga lista de sites para evitar compras

Os preços são tentadores, as promoções infinitas. Por isso, na Black Friday, que acontece hoje, 24 de novembro, todo o cuidado é pouco, pois, dependendo do site, você pode cair em um golpe! Para ajudar os consumidores a terem mais proteção nesse momento tão eufórico do comércio, o Procon-SP divulgou uma lista de sites que devem ser evitados pelos consumidores durante a famosa época de compras.

Ao todo, o ranking considera 78 empresas que tiveram reclamações de consumidores registradas no Procon-SP e as mesmas foram notificadas, mas não responderam ou não foram encontradas pelo órgão, que reitera que se o consumidor tiver dúvidas sobre a procedência do vendedor, ele pode procurar o Procon de sua cidade ou um dos canais de atendimento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor.

Um detalhe interessante é que o número de sites que o Procon recomenda evitar quase dobrou em relação ao ano passado. Na lista, o consumidor pode ver as URLs das páginas (o endereço do site), o CNPJ e o nome da empresa responsável. Confira abaixo:

123importados.com Online Intermediações e Comércio Ltda 35912902000189 05/05/2023 123multiofertas.com.br We Hub Negócios Digitais LTDA 47876836000118 13/06/2023 123multiofertas.net We Hub Negócios Digitais LTDA 47876836000118 13/06/2023 Acessivelmodasbras.com.br J.W.G.DOS SANTOS COM E CONF 41670743000156 25/03/2022 agachecomercial.net Eline Ferraz Cruz Franco 40037869000125 19/07/2022 ascarishop.com Drop Agency LTDA 42154916000146 27/06/2023 bmjbaby.com.br BMJ COM E SERV DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 34657443000171 27/06/2023 boavistaacabamentos.com SAULO DE OLIVEIRA FERREIRA 46189241000121 27/06/2023 brasilmagazine.com MATEUS REIS VENUTO 38275330000162 27/06/2023 brezzy.com.br SIMOA FERREIRA DE SOUZA 35838744000164 20/06/2023 caixamisteriosa.com GRUPO ECOM BRASIL LTDA 36716138000139 20/06/2023 casadonatebrasil.com YURI DA SILVA MACHADO 47231669000158 20/06/2023 casakith.com.br GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO 48852510000113 27/06/2023 casamagazinebrasil.com ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E SOUSA JR 48855323000193 27/06/2023 centroofertas.com.br N TECH NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 40502690000100 20/10/2023 Cintosbyhi.com.br BYHI CONFECÇÕES LTDA 42535486000102 25/03/2022 cogumeloshop.com CS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 36146120000149 16/12/2022 comandantedasofertas.com comandantedasofertas.com – 30/06/2023 compufree.com.br COMPUFREE INFORMÁTICA LTDA 7124694000118 03/02/2022 dbellestore.com ENVIA TENIS LTDA 48161625000161 23/06/2023 Descontosbrasileiro.com LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA 41740062000117 25/03/2022 dutrametais.com THALIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 44481477000101 20/10/2023 dutrametais.com FRANCIELLE CONSTANCIO DA SILVA 50553453000113 20/10/2023 equipamentosrodrigues.com PEDRO AUGUSTO FERREIRA 45326521000171 27/06/2023 everestgroup.com.br EVEREST GROUP PARTICIPACOES LTDA 40921411000134 27/06/2023 fabricaauthenticite.com CELIO ASSIS CORREA TEIXEIRA FILHO 49464245000169 27/06/2023 fabricashoes.com.br ENVIA TENIS LTDA 48161625000161 27/06/2023 fazeventossp.com.br R.A.A.DE F.PERES EVENTOS EIRELI 26814881000178 16/03/2020 feme.com.br FEME BR LTDA 45986109000188 27/06/2023 flystorebrasil.com.br DEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 48066558000104 27/06/2023 frozenshop.com.br HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME 21510600000170 21/11/2018 Gelniche.com.br PERFUMARIA E COSMÉTICOS KA LTDA 20808977000147 25/03/2022 gigavarejo.com.br GIGAVAREJO COMERCIO E ARTIGOS PARA O LAR LTDA 37551442000136 04/05/2023 hofferta.com HOFFERTA – 16/12/2022 iluminim.com.br COMERCIAL ILUMINIM LTDA 23429903000198 20/10/2023 Lbashop.com.br ISABELA MARCONDES KHZOUZ EIRELI 24117433000190 25/03/2022 leggingbrasil.com LEEGING BRASIL LTDA 37563308000155 02/03/2023 leggingbrasil.com BRASIL TEXTIL LTDA 34269853000145 22/03/2023 leggingbrasil.com.br LEGGING BRASIL LTDA 37563308000155 02/03/2023 lewadoimports.com LTCM CALCADOS LTDA 40746343000114 27/06/2023 liquidashoes.com.br BMCT EMPRESARIAL LTDA 48945336000153 27/06/2023 logusapostilas.com logus apostilas – 22/04/2019 lojaatlantis.com GV ECOMMERCE GROUP BRASIL LTDA 42868039000175 27/06/2023 lojabestvarejos.com WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA 47876836000118 13/06/2023 lojacondi.com AGOGE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 36277320000130 27/06/2023 lojadigivarejista.com DIGI HUB NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 48286627000187 27/06/2023 lojadubaiimports.com.br DROP AGENCY LTDA 42154916000146 27/06/2023 lojaskd.com.br LKD COMERCIO ELETRONICO S/A – LOJASKD 10979023000143 14/12/2018 lojavitesse.com FAST NET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 49205851000160 27/06/2023 Lovelybox.com.br LOVELYBOX EMBALAGENS PERSON 40473193000112 25/03/2022 luadishop.com.br LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA 23796817000113 03/03/2020 luxdecoracoes.com.br LARA DECORACOES E REVESTIMENTOS EIRELI 14278603000164 22/04/2019 magazineal.com VH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 41512423000178 27/06/2023 magazinedosatacados.com DROP AGENCY LTDA 42154916000146 27/06/2023 magazinestore.com EMANUEL ANTA CARVALHO 32109554000118 27/06/2023 magazinmulher.com.br EMANUEL ANTAS CARVALHO 32109554000118 27/06/2023 mobyeletro.com MOBY ELETRO – 22/04/2019 nuvemdedescontos.com WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA 47876836000118 23/06/2023 ofertastore.com JOAO BATISTA MONTEIRO BRAGA 24068929000110 20/06/2023 offthewall.com.br OFF THE WALL – 14/10/2019 Outletdasfraldas.com.br BRENDO GONÇALVES DA SILVA 30177993000132 25/03/2022 peixeurbano.com.br PEIXE URBANO WEB SITE 11701558000110 17/05/2021 pneusdrive.com.br NADIA DE CASSIA RAMALHO 28383845000122 29/08/2019 premierexclusive.com.br EZFIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 15272816000141 27/06/2023 rocklin.com.br ROCKLIN STORE LTDA 23809815000111 27/06/2023 Rosafashion.com.br ROSA JOAQUIM DOS S. NOGUEIRA 40210751000157 25/03/2022 saldaocarioca.com.br MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA 21905681000107 20/10/2023 Santolarmoveis.com.br SANTO LAR MÓVEIS E ELETRO LTDA 31447793000115 25/03/2022 shopmaxx.com.br SHOPMAXX DIGITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA – 16/12/2022 Sigaofertas.com.br SIGA OFERTAS COM. ELETRÔNICO 34294667000166 25/03/2022 tecnotec.com.br TECNOTEC LTDA 5904663000154 20/06/2023 tenisrun.com.br TENIS RUN CALÇADOS 72561372000106 30/11/2018 tiggoshop.com.br F.BRAZ MENDES NEGOCIOS DIGITAIS 42929632000184 20/06/2023 usenox.com GABRIEL LUCAS ALVES ALVARENGO 40961139000116 16/12/2022 usesofia.com.br V DE L SILVA VL2B ME 7457176000116 19/07/2019 vivadecor.com.br VIVA DECORACOES TEXTIL LTDA 34375662000168 20/06/2023 vivonestore.com VIVONE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 33765910000114 20/06/2023 zinnimodas.com ZINNI PROMOCAO EM VENDAS ONLINE LTDA 42078169000104 20/06/2023

Outras dicas para aumentar sua segurança na hora das compras

O Procon-SP recomenda evitar clicar em links de ofertas recebidas por email, WhatsApp e redes sociais. Golpes que usam sites falsos são chamados de phishing, referência à palavra pescaria em inglês, pois os cibercriminosos usam algum tema de interesse da vítima como isca.

Além disso, outro site importante de se verificar antes da compra é o Reclame Aqui, que contém reclamações contra empresas, sobre atendimento, compra, venda, produtos e serviços, feitas pelos usuários e que podem ou não ser respondidas pelas empresas. Esse volume de respostas e reclamações atendidas é um dos indicadores da reputação, que vai do “Não Recomendada” até o “Ótimo”.