Black Friday: produtos de beleza coreanos em promoção na Amazon

Os produtos de beleza coreanos são febre em todo o mundo. Suas tecnologias e componentes inovadores os colocaram na wishlist de muita gente. E agora, chegou o momento certo para comprar esses produtos com os menores preços! As promoções de Black Friday já chegaram e podem ajudar a economizar no seu autocuidado.

Se você também está em busca de uma rotina de cuidados de K-beauty, selecionamos as melhores ofertas desses produtos na Amazon. Aproveite as promoções da Black Friday e dê uma repaginada no seu skin care:

Hada Labo Cleasing Oil Com 15% de desconto, o cleansing oil limpa a pele de maneira profunda e retira toda a maquiagem. Com óleos naturais, ele também deixa a pele com um aspecto hidratado. Compre agora: Amazon - R$ 49,00

Hada Labo Loção Hidratante Gokujyun Com quase 40% de desconto, essa loção hidratante é recomendada para pessoas que buscam produtos anti-idade. Além de melhorar a elasticidade, hidratação e espessura, ela ajuda no controle da oleosidade. Compre agora: Amazon - R$ 79,00

Hada Labo Premium Eye Care Com quase 40% de desconto, o creme hidrata a região. O produto também reduz e previne o envelhecimento da área dos olhos.

Compre agora: Amazon - R$ 69,90

Hada Labo Melano CC Lotion Moist Com 20% de desconto, a loção possui ação anti-inflamatória, clareadora e de controle de oleosidade. O produto também promete a diminuição da dilatação dos poros e redução das manchas. Compre agora: Amazon - R$ 88,90

Skin Aqua Super Moisture Gel Com 20% de desconto, este protetor possui textura em gel,que não pesa na pele e não a deixa oleosa e esbranquiçada. Também vale lembrar que esse produto é de origem japonesa, mas também está na wishlist das amantes de K-beauty.

Compre agora: Amazon - R$ 75,90

