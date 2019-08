Confira os destaques da CASACOR Rio Grande do Sul

Com sede no antigo Hospital da Criança Santo Antônio, um prédio histórico de Porto Alegre, a CASACOR Rio Grande do Sul chega à sua 25ª edição com propostas de arquitetura e decoração que transitam entre o passado e o futuro.

Destacam-se os ambientes amplos de pé-direito duplo (inéditos na mostra), projetos de apartamentos inteiros e uma área com restaurante e café para o público relaxar ao final do passeio. Além de revitalizarem a antiga construção, os 44 espaços valorizam o design brasileiro. O evento pode ser visitado de 23 deste mês a 8 de setembro.

A convite de CLAUDIA, os escritórios Juarez Cruz, Livia Marcantonio Bortoncello, Polido Arquitetura e Luiz Sentinger anteciparam itens que representam a essência de seus ambientes.

Confira:

Polido Arquitetura

1. Poltrona Paraty; 2. Daybed Luxor, ambas de Sérgio Rodrigues

Em uma homenagem a Sérgio Rodrigues, um dos maiores nomes do design nacional, a Polido Arquitetura, sob tutela de Marcelo Polido e Ana Hnszel, elegeu a Daybed Luxor e a poltrona Paraty para criar um contraponto ao ambiente supercontemporâneo Tempo de Estar.

O living tem traços que contrastam harmonicamente com os móveis desenhados nos anos 1960. É uma conversa com o passado. A Paraty vai ao lado de um piano, criando um espaço de ótima experiência para o ouvinte da música. A Luxor, por sua vez, versátil, pode ser utilizada como banco, apoio para objetos ou mesa de centro.

Juarez Cruz

1. Cadeira Salvador, por Vinicius Siega, para Nova Marcenaria Brasileira; 2. Sofá Choice, do Studio Ha.Fatto

É a cadeira Salvador que entrega o clima do ambiente Casa Vintecinco, da Juarez Cruz Arquitetura. Com design de Vinicius Siega para a Nova Marcenaria Brasileira, ela combina madeira e aço – representando passado e presente.

Outro destaque é o sofá Choice, do Studio Ha.Fatto, que pode ser montado de diversas maneiras, deixando o morador livre para explorar composições.

O projeto tem 115 metros quadrados e é ideal para moradores com personalidade autêntica, que gostem de toques de contemporaneidade.

Livia Marcantonio Bortoncello

1. Escrivaninha Lavoro, da Saccaro; 2. Banco Carretel, de Bruno De Lazzari, Fundação Iberê Camargo

Em um home office de 40 metros quadrados, a escrivaninha Lavoro, da Saccaro, é essencial. Leve e com acabamento de latão dourado, o móvel une conforto e tecnologia.

Para homenagear a Região Sul, as arquitetas Laura Wodtke, Livia Bortoncello e Mariana Marcantonio (da esquerda para a direita) incluíram no projeto o banco Carretel, de Bruno De Lazzari, inspirado nos desenhos do pintor gaúcho Iberê Camargo. A peça, um produto licenciado, será vendida na loja da fundação que leva o nome do artista.

No ambiente, serve como assento e mesa de apoio e contribui para criar um clima de descontração, que ameniza a rotina de trabalho.

Luiz Sentinger

1. Vaso Bêbado, de Jacquelina Terpins; 2. Cadeira Moleca, de Sérgio Rodrigues

O vaso Bêbado, de Jacqueline Terpins, é um dos objetos escolhidos por Luiz Sentinger para representar a sustentabilidade na Casa Gaia. O item, além de ser feito de papel machê reciclado, ressalta a importância da água através da transparência.

Além disso, o projeto de 230m² possui um pé-direito alto que garante a sensação de amplitude ao local. Para combinar com os tons terrosos presentes no espaço, o arquiteto escolheu a cadeira Moleca, de Sergio Rodrigues, como uma maneira de representar a natureza em sua forma de reprodução.

