10 ambientes florais com muito glamour e estilo

É verdade que a simples menção ao termo “estampas florais” deixa muita gente de cabelos em pé, mas esqueça grandes impressões. O resgate do estilo francês art nouveau prova que as decorações do século 19 são tão encantadoras que nunca saíram efetivamente de moda e, o melhor, prometem uma volta triunfal.

Prova disso são os dez ambientes selecionados abaixo e adornados com estampas florais tão encantadoras que o risco de você terminar de ler essa matéria e correr para a loja de papéis de parede é grande! E o melhor, de forma democrática, as flores podem transformar quarto, sala de jantar, cozinha, escritório e até o banheiro. Inspire-se!

Quarto floral romântico

Com direito a arandelas no mesmo tom de rosa, este quarto ganhou um papel de parede que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Repare que, apesar da estampa volumosa, o revestimento foi aplicado também nas paredes adjacentes à principal. O projeto é assinado pela designer de interiores Laurel Bern.

Floral com tons neutros

Quem disse que quartos infantis precisam de cores fortes? Nesse ambiente, a parede da cômoda recebeu o toque floral marcante e, ao mesmo tempo, delicado. Adornado com dálias, o revestimento é perfeito para decorações com móveis retrô. Projeto da Wallpaper from the 70’s.

Floral em frente à cama

Desta vez, a parede escolhida para o toque floral foi a oposta à cabeceira. A combinação entre grandes e pequenas flores em efeito padronizado garante leveza à estampa. Projeto da Green Planet Home Décor.

Floral com fundo branco

O fundo branco desta estampa floral deixa o ambiente mais leve. Outro projeto da Wallpaper from the 70’s, este ambiente carrega uma paleta de cores bem pontuada. Repare que o mesmo tom de verde da parede surge nas arandelas, também com aspecto retrô.

Flora e fauna

Mais um cantinho infantil, este quarto ganhou, além das flores, a presença de simpáticos coelhinhos, pássaros, corujas e outros animais. Uma verdadeira diversão para a pequena moradora deste recinto.

Sala de jantar com teto floral

A natureza é tema desta sala de jantar. Com um toque Stranger Things, a pintura no teto cria a sensação de sombra projetada pelo lustre em formato de árvore. Um efeito floral mais voltado para folhagens, mas tão encantador quanto as flores que já vimos por aqui. O lar cheio de estilo pertence à estilista italiana Marta Ferri.

Floral azul ao estilo Van Gogh

Impossível não recordar a obra Amendoeira em flor de Van Gogh ao olhar este papel de parede. Com flores e galhos delicados e um tom de azul similar, o ambiente ganhou ares românticos e inspiradores.

Detalhe floral

Em um cantinho da parede, o revestimento floral se tornou protagonista da decoração. Com paleta de cores outonais, o décor também complementa o toque retrô, com castiçais em diferentes alturas. Projeto da Anthropologie.

Home office floral

Já imaginou trabalhar num cantinho como este? O home office com pintura feita à mão foi projetado pela designer Lauren Liess. Como as paredes são o destaque, os móveis surgem com linhas simples e design minimalista.

Estampa floral no banheiro

A parte superior das paredes deste banheiro foi revestida com grandes flores e cores inspiradas na primavera. Outro destaque é a iluminação natural que entra no ambiente. Um charme, não é?