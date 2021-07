Conheça Wally Funk, a pessoa mais idosa a se tornar astronauta

Em 1961, a aviadora Wally Funk, 82 anos, integrou o Mercury 13, um programa espacial norte-americano para testar as habilidades de mulheres astronautas.

A equipe passou em todas as provas com desempenho superior ao da equipe masculina, mas o governo na época decidiu mantê-las em terra. Ela foi uma das pioneiras na aviação e uma das melhores alunas do projeto, cancelado pelo machismo nas instituições estadunidenses.

Com isso, Wally, não tinha realizado o sonho de se tornar astronauta. Porém, um convite que recebeu de Jeff Bezos, fundador da Amazon, no último dia 1º, transformou a sua vida.

Ela foi convidada para integrar a equipe do primeiro voo tripulado da Blue Origin, programado para o próximo dia 20. Após mais de 60 anos, Wally será a pessoa mais idosa a viajar para fora do planeta. “Ninguém esperou mais do que ela”, escreveu o magnata em suas redes sociais.

“Você está em gravidade zero durante quatro minutos, desce, aterrissa suavemente na superfície do deserto, abre a comporta e sai. Qual é a primeira coisa que você diz?”, propõe Jeff à aviadora, em um vídeo postado nas redes sociais. Animada, ela responde: “Querido, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida!”.

Na publicação, Wally contou também mais detalhes sobre os testes do Mercury 13. “Eles me disseram que eu havia feito o trabalho mais rápido e melhor do que qualquer um dos homens”, contou. Ainda assim, ela foi impedida de viajar na época.

Apesar do fim do projeto Mercury 13, Wally não parou de correr atrás de seus sonhos. Ela sempre se voluntariou para atividades espaciais na NASA, desde que a agência permitiu a participação de mulheres, em busca de realizar seu maior sonho de vida.

Quando tinha nove anos, a astronauta, que nasceu em Taos, uma pequena cidade em Novo México, teve sua primeira aula de voo e já se apaixonou pela aviação. Na escola, o machismo também a privou, já que foi proibida de estudar mecânica, aula que era reservada apenas aos homens.

Apesar de diversos problemas no caminho, Wally se formou na Universidade Estadual de Oklahoma e obteve sua licença de pilota. Hoje, a aviadora acumula mais de 19 mil horas de voo registradas e já ensinou sobre aviação para mais de 3 mil estudantes. “Adoro fazer coisas que ninguém fez antes”, contou..

Além dos dois, viajarão também Mark Bezos, irmão de Jeff, e o vencedor do leilão por um acento no foguete New Shepard, comprado por 28 milhões de dólares, equivalente a 151 milhões de reais. O voo suborbital não chegará a dar uma volta completa ao redor da Terra e terá onze minutos de duração total, sendo quatro deles com sensação de gravidade zero.