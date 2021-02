Veja como participar de curso de programação gratuito e só para mulheres

Até a próxima segunda-feira (15), mulheres interessadas em carreira na área de programação podem se inscrever, por meio deste site, no curso gratuito de Web Full Stack Júnior, da startup de educação SoulCode Academy. Exclusivo para pessoas que se identificam com o gênero feminino, o curso tem 30 vagas e com previsão de início para 8 de março.

Os requisitos para concorrer às vagas são: ser brasileira e ter mais de 18 anos. Já as etapas de seleção passam por uma prova de lógica e ciências da computação, depois uma apresentação em vídeo seguida de uma dinâmica em grupo online e, por fim, uma entrevista.

As alunas vão precisar de horário disponível para participar do curso, uma vez que ele é realizado em período integral durante 16 semanas. No total, são aproximadamente 700 horas de aulas teóricas e práticas.

Além do curso, as participantes ainda vão receber uma mentoria com grandes executivas, que são membros do Conselho Consultivo da SoulCode Academy. Alessandra Bomura, CIO Latam da Logicalis, lidera o projeto e divide a participação com profissionais, como Eliana Cassandre, head de marketing da TNT Energy Drink, Valéria Soska, vice-presidente de vendas da SAP Concur para América Latina e membro do Conselho Consultivo, e Carmela Borst, cofundadora da SoulCode Academy e conselheira executiva da área de marketing de tecnologia.