Prefeitura de SP recruta 5 mil mães de alunos para trabalhar em escolas

A prefeitura de São Paulo vai contratar 5 mil mães de alunos para atuarem como agentes garantidores dos protocolos de segurança contra a Covid-19, durante seis meses. Até o fim do mês a prefeitura dará mais detalhes e informações para quem quiser se inscrever no processo seletivo.

Com salários de R$ 1.155 e carga horária semanal de 30 horas, as mães vão medir temperatura, garantir a higienização de equipamentos e dos ambientes de uso comum, sobretudo, em horários de entrada, saída e intervalos.

As mães também serão responsáveis pela fiscalização do distanciamento social entre os alunos e pela verificação de que eles estejam cumprindo com as medidas de segurança contra a disseminação do coronavírus, como uso de máscara, higienização das mãos e uso de álcool em gel. Todas essas funções hoje são feitas pelos professores.

O investimento da prefeitura será de R$ 34,6 milhões. Poderão se candidatar às vagas de emprego, mães que estejam desempregadas há mais de quatro meses e que não recebam benefícios como, por exemplo, seguro-desemprego, FGTS. A renda familiar não pode ser superior à metade de um salário mínimo. As candidatas terão que fazer uma declaração de inexistência de doenças preexistentes.