A razão pela qual pessoas com pouco talento alcançam o sucesso

Você já se viu questionando o motivo de algumas pessoas alcançaram o sucesso sem terem muita credibilidade e talento? Segundo um estudo feito por uma equipe de pesquisadores italianos, isso não é uma percepção individual, porque, de fato, nem sempre os indivíduos mais bem-sucedidos do mundo são os mais talentosos.

Realizada pelos físicos Alessandro Pluchino e Andrea Rapisarda e o economista Alessio Biondo, a pesquisa foi feita a partir de uma simulação de computador com mil pessoas de diferentes graus de habilidades em um mundo imaginário. Como resultado, muitos dos profissionais medianos adquiriram o seu lugar no topo com uma ajudinha de acontecimentos do acaso. E a resposta para isso é simples: sorte.

Cada participante começou com um valor de 10 unidades de capital para gastar neste mundo virtual. De acordo com o nível de talento de cada um, como inteligência, habilidade e esforço, a pessoa tinha mais chances de tornar uma oportunidade de sorte em mais capital.

“[…] Descobrimos que há uma correlação entre sorte e sucesso. Deparar-se com uma série de eventos de sorte foi causa de sucesso, mesmo que o talento individual da pessoa fosse inferior. Isso é o que geralmente vemos ao nosso redor no mundo real. Há muitos exemplos de pessoas que não consideramos particularmente inteligentes, mas que de certa forma alcançam um bom nível de riqueza e sucesso”, afirma o pesquisador Pluchino em entrevista a BBC.

Segundo os especialistas, é necessário explorar melhorar essas oportunidades de sorte para que mais pessoas possam ter as mesmas chances de alcançar o sucesso. “Ao expor as pessoas, especialmente na juventude, a acontecimentos com mais fortúnios, você oferece mais oportunidades para que talentos ocultos surjam na sociedade”, explica a cientista Rapisarda.

Além disso, fatos proporcionados pelo acaso não dependem apenas de coincidência. De acordo com os cientistas italianos, é possível sim aumentar a sua sorte. “Exponha-se a tantas interações casuais e oportunidades o quanto possível”, diz Pluchino. “Você ainda precisará de sorte, no entanto. Mas provavelmente você não encontrará oportunidades de sorte se ficar trancado em seu quarto.”

