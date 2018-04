Luiza Trajano ganha prêmio mundial de varejo

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, recebeu nesta quarta-feira (18) o prêmio Hall of Fame. A escolha dos homenageados leva em consideração as ideias e as inovações que trouxeram para o varejo e suas habilidades em administrar grandes redes varejistas.

Nenhum brasileiro havia recebido o prêmio anteriormente. A entrega, em Madri, aconteceu durante o World Retail Congress, congresso mundial de varejo, um dos maiores eventos do setor no mundo.

Luiza Helena Trajano recebe prêmio do varejo em Madri

“Sinto-me honrada por receber o prestigiado prêmio Hall of Fame no Congresso Mundial de Varejo. Ainda mais em um ano no qual o tema do congresso me faz lembrar das inúmeras iniciativas pioneiras que lançamos. Uma então rede regional, que derrubou todas as paredes e integrou fisicamente o escritório com pessoas olhando uma no olho da outra, que criou uma loja física para vendas virtuais, antes de existir internet, que concebeu a maior liquidação do varejo brasileiro e que estabeleceu uma nova relação com sua equipe e seus clientes, focada na frase que levamos em nosso crachá: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você”, afirmou Luiza Trajano.

