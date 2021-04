Cristina Junqueira é a nova CEO do Nubank no Brasil

Cristina Junqueira, a cofundadora do Nubank, é a nova diretora presidente do banco digital que se tornou um dos principais do Brasil. Em 2016, Cristina venceu o Prêmio CLAUDIA na categoria Negócios.

A informação foi confirmada pelo jornal Valor Econômico através da análise do Balanço Financeiro de 2020, em que a companhia fez registro de uma mudança no quadro de diretores.

“No dia 19 de fevereiro de 2021, a Companhia reconheceu em Assembleia Geral Extraordinária a renúncia do diretor presidente, Sr. David Vélez Osorno, conforme carta apresentada, sendo conduzida ao cargo de Diretora Presidente a Sra. Cristina Helena Zingaretti Junqueira com efeitos imediatos a partir desta data”, segundo consta o item “Eventos Subsequentes” do documento.

Apesar do evento ter vindo à tona, até o momento não foi divulgado um comunicado oficial sobre a mudança na diretoria da empresa, o que tornou a “troca de cadeiras” algo discreto.

Em nota enviada ao Valor Econômico, o Nubank afirmou que a “mudança é um passo natural para organizar a governança e apoiar a expansão internacional do grupo”.

Com a mudança, David Vélez Osorno, também fundador da empresa, assumiu a liderança global da instituição, cargo antes inexistente na corporação.